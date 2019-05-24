مال وأعمال

قامت أسرة بنك الكويت الوطني بزيارة خاصة إلى سكن الطالبات في منطقة كيفان وسكن الطلاب في منطقة الشويخ لمشاركتهم مائدة الإفطار ومائدة سحور وقضاء بعض الأوقات الطيبة معهم. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج «افعل الخير في شهر الخير» السنوي الخاص بشهر رمضان المبارك.

وتميزت الزيارة بالطابع الأسري والأجواء الودية، وقد عبرت خلالها أسرة البنك عن دعمها وتشجيعها للطلبة، وحرصها على مشاركتهم الإفطار كمبادرة للتعويض عن عدم تمكنهم من المشاركة مع أسرهم والتجمع حول مائدة إفطار واحدة.

وقالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر إن مشاركة بناتنا وأبنائنا الطلبة هذه الموائد كانت مصدر سرور كبير، فهم قد اختاروا أن يأتوا للكويت بهدف التعلم، وتعبيرا عن عاداتنا وتقاليدنا المعطاءة قررنا أن نتشارك معهم الإفطار والسحور كمبادرة جديدة للعطاء وخلق أجواء رمضانية للطلبة المقيمين في الكويت لأن العمل الاجتماعي متأصل في الكويت وفي نفوس الكويتيين.

وأضافت المطر أن جامعة الكويت صرح أكاديمي نعتز به وبطلابه وطالباته، ولابد أن يكون للجامعة وأبنائها حصة في برنامجنا الرمضاني السنوي «افعل الخير في شهر الخير»، والذي يغطي بمبادراته المؤسسات الرسمية وجمعيات النفع العام والمساجد بالإضافة إلى المبادرات الانسانية والخيرية التي يلتزم بها سنوياً في شهر العطاء والمشاركة. ولفتت المطر إلى أن الزيارة إلى سكن الطالبات وسكن الطلاب كان عائلياً بامتياز حيث تعرفنا على عادات مختلفة لإفطار رمضان في منطقة الخليج والجوار، كما كانت مناسبة للتأكيد على أن بنك الكويت الوطني متواجد دائماً لتقديم واجباته الاجتماعية في مختلف المناسبات والأماكن انطلاقاً من تأكيدنا وإيماننا بأن المسؤولية الاجتماعية جزء اساس في تطور المجتمعات

وتنميتها عن طريق مبادرات قابلة للتطور والاستثمار بها في مختلف المجالات.

