مال وأعمال

يتابع بنك الكويت الوطني تقديم المكافآت للعملاء من خلال حساب الجوهرة عبر السحوبات الأسبوعية، الشهرية والربع سنوية، وقد أعلن البنك عن الأسماء الفائزة في السحب الأسبوعي لشهر مايو، حيث فاز كل من القاصر بتول اسماعيل سليمان دشتي، سجا عبدالله سيد خلف البهبهاني ونادية علي أصغر عدومي بجائزة قيمتها 5,000 دينار لكل منهم.

ويوفر بنك الكويت الوطني لعملاء حساب الجوهرة الدخول تلقائياً في السحب على جوائز بقيمة 5,000 دينار أسبوعياً، و125,000 دينار شهرياً، والجائزة الكبرى بقيمة 250,000 دينار ربع سنوياً، حيث ان كل 50 ديناراً يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة، تمنحه فرصة لدخول السحب. علماً بأن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 400 دينار، والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به في الحساب هو 500,000 دينار. وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، تتضاعف فرص الفوز مقابل كل 50 ديناراً في الحساب.

