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ابتكر مهندسون من الولايات المتحدة لصقة مرنة قادرة على تبريد أو تدفئة الجسم البشري إلى الدرجة المريحة في البيت والعمل وحتى في الشارع.

ويمكن رفع أو تخفيض درجة حرارة جسم الإنسان إلى الدرجة المريحة المناسبة بهذه اللصقة الفريدة والناعمة، والحفاظ عليها بنفس المستوى ارتباطا بتغير درجة حرارة الوسط المحيط. بحسب نتائج الدراسة التي أجريت بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو.

وتحصل هذه اللصقة على الطاقة من بطارية مرنة توضع في الملابس مباشرة. هذه اللصقة تساعد في تخفيض استهلاك الطاقة التي تستخدمها مكيفات الهواء ومعدات التدفئة في المباني والمنازل.

وتكيف اللصقة المبتكرة درجة حرارة الجسم إلى الدرجة المريحة في اليوم الحار أو البارد. وحاليا صنعت نسخة واحدة من هذه اللصقة، وفيما بعد ستساعد عند إنتاجها تجاريا على تخفيض نفقات التدفئة والتبريد.

وقد صنعت هذه اللصقة من سبائك حرارية، تستخدم الطاقة الكهربائية لخلق تأقلم في درجات الحرارة.

