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أصبحت واشنطن أول ولاية أميركية تسمح بتحويل جثث الموتى إلى سماد، بدلا من أن يتم دفنها أو حرقها.

ووقع الحاكم غاي إنسلي مشروع قانون يسمح للمرافق المرخصة بـ«تخصيب عضوي طبيعي» للجثث، يحولها مع مزجها بمواد مثل نشارة الخشب والقش، إلى تربة في غضون بضعة أسابيع فقط. وتعتمد العملية على فكرة «سماد الماشية» الذي يعتمده المزارعون منذ سنوات.

ويوجد في واشنطن بالفعل العديد من «المقابر الخضراء»، حيث يمكن دفن الناس دون تحنيط أو صناديق أو شواهد قبور. وقالت كاتينا سبايد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريكومبوز» صاحبة الفكرة، إن «خدمتنا تحول رفات الإنسان إلى تربة، حتى نتمكن من توفير حياة جديدة بعد موتنا». وأضافت: «يستخدم نظامنا المعياري مبادئ الطبيعة لإعادة أجسادنا إلى الأرض».

