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الحجرة النبوية الشريفة ويطلق عليها أيضاً «المقصورة الشريفة» والتي يقف أمام واجهتها القبلية كل زائر للمسجد النبوي الشريف. وبحسب موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فإن للحجرة الشريفة ستة أبواب من مختلف الجهات، أولها الباب الجنوبي: ويُسمى باب التوبة، والباب الشمالي ويُسمى باب التهجد، والباب الشرقي ويُسمى باب فاطمة، والباب الغربي ويسمى باب النبي، ويُعرف بـ«باب الوفود». كما للحجرة النبوية الشريفة، باب على يمين المثلث داخل المقصورة، وباب على يسار المثلث داخل المقصورة. ويبلغ طول ضلع السور النحاسي الخارجي للمقصورة 16 مترا لضلعيه الشمالي والجنوبي، و15 مترا لضلعيه الشرقي و الغربي، ويبلغ ارتفاع الحجرة 8 أمتار تقريبا وارتفاع الدائر المخمس من أرض المسجد 7 أمتار تقريبا. (الصورة من واس)

