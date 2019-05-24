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سيارة كهربائية تسير مليون كيلومتر دون شحن


طورت شركة «جاك» الصينية سيارة كهربائية ذات بطارية جبارة، يمكنها السير لمسافة مليون كيلومتر، دون تغيير البطارية أو شحنها.
وأعلنت الشركة الصينية لصناعة وتطوير السيارات عن نيتها إطلاق سيارة كروس أوفر كهربائية، بمواصفات متقدمة تجعلها واحدة من أكثر السيارات تطوراً في الأسواق، بحسب ما نشره موقع «هاكش». وتنوي الشركة تزويد سيارتها المرتقبة ببطارية سعة 66 كيلوواط في الساعة، وبوحدة تبريد سائل تمنع ارتفاع درجة حرارتها لأكثر من 35 درجة مئوية. كما أعلنت الشركة الصينية أن سيارتها سيكون بها تقنيات متطورة تسمح بشحنها في ظرف نصف ساعة فقط، لتتمكن المركبة من قطع نحو 500 كلم بالشحنة الواحدة. وتتمير بطارية «iEVS4» الجديدة، عن باقي البطاريات المتوفرة بالسيارات الكهربائية الأخرى بأنها تعمل لسنوات طويلة، وتكفي السيارة لقطع مسافة تصل إلى مليون كلم، قبل أن يضطر المستخدم لاستبدالها.


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