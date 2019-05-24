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الوفيات


فاطمة ذياب صالح العتيبي، أرملة عوض منصور العتيبي 74 عاماً شيعت، الرجال: الجهراء، النسيم، ق2، ش19، م505، ت: 99799919، النساء: الجهراء، القصر، ق3، ش5، م402
فهد قراش سرور العتيبي 81 عاماً شيع، (العزاء في المقبرة فقط)
محمد فهد حمد عبداللطيف المغلوث 52 عاماً شيع، الرجال: العديلية، ق2، ش28، م2، ت: 99758252، النساء: حطين، ق2، ش17، م44، ت: 97220425
حبيبة عيد سالم السعدي، أرملة عوض مفلح زيدان السعدي 75 عاماً شيعت، الرجال: الصليبخات، ق3، ش114، ج3، م29، ت: 99990504، النساء: القيروان، ق3، ش306، م24، ت:99500919
آمنة علي محمد العبيد 62 عاماً شيعت، الرجال: الفيحاء، ق7، ش74، م16، ت: 90964108-99822505، النساء: مبارك الكبير، ق4، ش5، م6، ت: 25410349-99478631
فهد يعقوب يوسف المعتوق 68 عاماً شيع، الرجال: بيان، ق4، ش1، م16، ت: 99661655، النساء: الشهداء، ق5، ش515، م12، ت: 99539356
مبارك شويمي شبا الدبوس العازمي 64 عاماً شيع، الرجال: سلوى، ق12، ش1، م199، ت: 51200441، النساء: سلوى، ق1، ش5، م9، ت: 66468666
إنا لله وإنا إليه راجعون


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