وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه مساء أول من أمس رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة الاوضاع الامنية والسياسية في منطقة الخليج العربي في ظل التطورات والمستجدات الساخنة التي يشهدها الاقليم.

كما اكد الجانبان خلال اللقاء اهمية تكاتف الجهود من اجل المحافظة على امن واستقرار دول المنطقة والعمل على حل الخلافات القائمة والتوترات الجارية بشكل سلمي.

وتناول اللقاء ايضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ودفعها قدما بما يصب في مصلحة الشعبين الكويتي والعراقي.

حضر اللقاء رئيس بعثة الشرف المرافقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح وعضوا مجلس الأمة صلاح خورشيد وخالد الشطي واعضاء مجلس النواب العراقي عامر الفايز وهيبت الحلبوسي وجوان فوزي وسفير الكويت لدى العراق سالم الزمانان وامين عام مجلس الامة علام الكندري وسفير جمهورية العراق لدى البلاد علاء الهاشمي.

من جانب آخر بحث رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد مع عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان صحافي انه جرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وقال رئيس (التشريعية) النائب خالد الشطي عقب الاجتماع انه تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك اضافة الى التأكيد على ضرورة تفعيل الدورين الاجتماعي والاقتصادي ما بين البرلمانين والشعبين الكويتي والعراقي.

وذكر الشطي ان الاجتماع تطرق الى المصالح الاقتصادية المشتركة والحاجة الماسة لتفعيل التبادل والتكامل الاقتصادي بين الجانبين لتحقيق المنافع الكبرى لهما.

وأشار الى وجود الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي من الواجب تفعيلها وتنشيطها لمصلحة الشعبين الكويتي والعراقي.

