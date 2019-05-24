وطن النهار

عقدت مساء أول من أمس في الكويت جلسة مباحثات رسمية بين الكويت وجمهورية العراق برئاسة الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع وزير النفط في جمهورية العراق ثامر الغضبان وبمشاركة وفد جمهورية العراق المرافق لرئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي الذي يزور البلاد في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى حيث جرى خلال المباحثات استعراض مجمل علاقات التعاون الوثيقة والمتينة القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها على جميع المستويات وفي شتى المجالات بالاضافة الى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر جلسة المباحثات الرسمية عن الجانب الكويتي كل من وزير المالية د. نايف الحجرف ووزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر العلي ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وأكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للبلاد مثمرة وايجابية وتشكل فرصة لتبادل الآراء وبحث العلاقات بين البلدين.

وقال الجارالله في تصريح لـ (كونا) ان رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له التقيا نظراءهم الكويتيين حيث تم بحث تفاصيل العلاقات الثنائية وأهم الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الى أن الجانبين اتفقا على تطوير وتعزيز التعاون في جميع المجالات «خصوصا أن هذه الزيارة تأتي بعد انعقاد اللجنة الوزارية العليا السابعة المشتركة» مبينا أنه تم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في تلك اللجنة.

وأعرب الجارالله عن تفاؤله في تطوير العلاقات بين العراق والكويت «ونعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح فيما يحقق مصالح البلدين والشعبين ويعزز علاقاتهما الثنائية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة».

وبسؤاله عما اذا كانت هناك أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم قد وقعت خلال الزيارة قال الجارالله: ان «الاتفاقيات سبق أن وقعت خلال اجتماعات اللجنة الوزارية العليا المشتركة في وقت سابق من هذا الشهر الا أن ما تم الحديث عنه خلال الزيارة هو بحث في التفاصيل وطرح رؤى مستقبلية في اطار العلاقة الأخوية».

وأضاف أن اللجنة الوزارية قامت بوضع خارطة طريق واضحة تمهيدا للانتهاء من الملفات المهمة العالقة بين البلدين الشقيقين.

