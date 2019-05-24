وطن النهار

أثنت سفيرة فرنسا لدى البلاد ماري ماسدوبوي على مستوى الوعي البيئي في الكويت والارادة الحكومية لمواجهة التحديات البيئية. جاء ذلك خلال غبقة رمضانية اقامتها بمناسبة منح سفارة بلادها ومكتب الأمم المتحدة الانمائي ممثلا بالأمين العام والمنسق المقيم في الكويت د. طارق الشيخ، جائزة الالتزام التشاركي للمرة الأولى لممثلي مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام العاملة في مختلف مجالات البيئة والتنمية المستدامة والبالغ عددها 6 جمعيات وهي مهندسون بلا حدود- الكويت، مشروع «أمنية» البيئي لإعادة تدوير البلاستيك، فريق الغوص الكويتي، فريق كويت كيميوت، فريق الأيادي الخضراء البيئي إضافة إلى الجمعية الكويتية لحماية البيئة.

وأشادت ماسدوبوي بجهود الكويت في مجال حماية البيئة من اجل تعزيز العمل المشترك ورفع مستوى الوعي البيئي، لافتة إلى أن هذه المسابقة تم اطلاقها في بداية ابريل 2019 من قبل سفارة بلادها بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة في الكويت بهدف الاعتراف باهمية المجتمع المدني ومكافأة جهوده في تعزيز أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقيات باريس حول المناخ في عام 2015 لافتة الى اختيار موضوع «المدينة المستدامة» لعام 2019 والذي يرتكز على الهدف (11)، مبينة جائزة هذا العام تهدف الى تشجيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في رؤية الكويت 2035 وهو مايعكس تفاعلهم المشترك مع السلطات الكويتية.

وألمحت ماسدوبوي إلى أن بلادها تتطلع الى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، واصفة إياها بـ«النشيطة والمؤثرة» كما انها شريك رئيسي في التنمية.

وشددت على ان حماية البيئة من اهم وابرز القضايا على جدول اعمال الرئيس الفرنسي والدبلوماسية الفرنسية، لافتة الى ان الكويت تهتم اهتماما حثيثا بمواجهة التحديات البيئية وفرنسا تساعدها بالخبرات كما تقدم الشركات الفرنسية حلولا تكنولوجية مبتكرة، مشيرة العدد من العقود المتعلقة بالبيئة والتي سيتم توقيعها بمجرد اعتماد البرلمان الكويتي للمزانيات الخاصة بها وفي سياق اخر نفت ماسدوبوي ان يكون الاتفاق النووي الموقع مع ايران في خطر، مشيرة الى ان الدول الاوربية لازالت تساند الاتفاق النووي مع ايران، موضحة ان هذا الاتفاق وقعت عليه 6 دول وبالرغم من انسحاب الولايات المتحدة الا انه لازال هناك 5 دول لازالت تسانده.

وفيما يتعلق بالوعد الذي قطعته الدول الاوربية لايران لحمايتها من اي عقوبات جديدة من الولايات المتحدة قالت نعمل على ذلك من خلال آلية جديدة للتجارة مع ايران تعرف بانستيكس والتي تعتبر تقريبا جاهزة للتطبيق ولكنها تنتظر بعض الترتيبات الفنية النهائية من الجانب الايراني، موضحة ان « انستيكس « ستمكن الشركات الاوربية من العمل مع ايران دون الخوف من العقوبات الامريكية.

وبشأن ما اذا كانت فرنسا التي تجمعها علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وايران تقوم بدور الوساطة للتهدئة في المنطقة قالت فرنسا لم تعرض الوساطة ولكن لدينا قنوات اتصال ولقاءات مع الدول المعنية.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت فرنسا قد حذرت رعاياها من مغادرة الخليج في ظل حالة التصعيد في المنطقة قالت لم يحدث ولماذا علينا ان نحذرهم؟، ففرنسا تحلل الاحداث وفق معايير علمية، لافتة الى ان بلادها لم تغير سياسات ونصائح السفر الخاصة بمواطنيها المقيمين في الخليج او الراغبين في السفر الى المنطقة، معربة عن اسفها للاحداث التخريبية المؤسفة التي تعرضت لها الامارات والمملكة العربية السعودية، لافتة الى ان التحريات جارية والتي تقوم بها ثلاث دول من ضمنهم فرنسا.

ومن جانبه، شدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت د. طارق الشيخ على اهمية إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي، كاشفا عن الإعداد لقمة التغير المناخي الـ 25 والتي من المقرر انعقادها في تشيلي في الأمم المتحدة.

وأضاف «أن هذا الاحتفال يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي والذي نؤكد فيه ان الامم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني يد واحدة، لانه بدون الحفاظ على المقدرات والموارد البيئة، لن تستطيع الأجيال القادمة ان تعيش بصورة سليمة مع الزيادة المطردة في درجات الحرارة والتي تؤثر على البيئة، مثنياً في الختام على دور مؤسسات المجتمع المدني الكويتي والدول الأعضاء بما فيها فرنسا والدول الأوروبية بالتعاون مع الامم المتحدة لدعم البيئة والحفاظ عليها.

