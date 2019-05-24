وطن النهار

أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري اهمية دور المجلس الشبابي الكويتي في تطوير وتعزيز العمل الشبابي في البلاد ووضع الخطط والإستراتيجيات لإقامة البرامج والأنشطة وفق رؤية شبابية عصرية لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

وقال المطيري في كلمة خلال لقائه مع اعضاء المجلس في المكتبة الوطنية أمس الأول الاربعاء بمناسبة تشكيل المجلس التأسيسي الذي تم اخيرا ان الهيئة ستقيم مخيما لأعضاء المجلس في يونيو المقبل مدة شهر كامل لاعدادهم للقيام بالمهام المنوطة بهم في المجلس لتفعيل العمل الشبابي وتحقيق الريادة للشباب وصنع القرار في البرامج الشبابية.

وأعرب عن تفاؤله بنجاح عمل المجلس عقب استماعه الى آراء وافكار الشباب المميزة في هذا اللقاء، مبينا ان الـ 182 شابا وشابة ممن انطبقت عليهم الشروط الخاصة للانضمام للمجلس من محافظات البلاد الست يتمتعون بسيرة ذاتية مميزة في هذا المجال.

وقال المطيري أن المجلس التأسيسي للشباب عليه مهام كبيرة لاسيما في تحقيق انطلاقة مهمة للمجلس الى جانب انه سيمهد الطريق لإنجاح المجالس المقبلة ويكون بمثابة الذاكرة المؤسسية للمجالس المقبلة، موضحا أن الهيئة لن يكون لها تدخل بعمل المجلس وقراراته وسيكون دورها مقتصرا على تقديم الدعم اللوجيستي للمجلس والعون والمشورة معربا عن ثقته بقدرات الشباب الكويتي بانجاح عمل المجلس وتحقيق أهدافه بتنمية وتطوير العمل الشبابي في البلاد.

شهد اللقاء الذي حضره عدد من قيادات وزارة الشباب والهيئة عدد من أعضاء المجلس من الجنسين عبروا فيها عن تطلعاتهم وتمنياتهم وخططهم بما يخص عمل المجلس وبما يخدم الشباب ويستثمر طاقاتهم في جميع المجالات الشبابية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والإعلامية وغيرها.

واكد الشباب في مداخلاتهم خلال اللقاء ان طموحهم كبير في صنع التغيير عبر تحويل الأفكار الشبابية في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم إلى واقع ملموس من خلال إقرار برامج وأنشطة تعمل في هذا الاتجاه مع التركيز على القضايا الملحة في المجتمع لا سيما في الجوانب التعليمية.

ويتكون المجلس من 36 شابا وشابة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 عاما مع وجود شاب وشابة من ذوي الإعاقة علما ان القرعة أقيمت السبت الماضي على هامش الغبقة التي إقامتها وزارة الشباب والهيئة العامة للشباب.

