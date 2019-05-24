وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير أهمية الشراكة الانسانية بين الجمعية ومكونات الحركة الدولية لخدمة المتضررين والمحتاجين جراء الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي من صنع الانسان.

وقال الساير في اتصال هاتفي مع «كونا» على هامش فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الأميركيتين الذي استضافته الأرجنتين خلال الفترة من 21 وحتى 23 مايو الحالي تحت عنوان (القيادة والرؤى الانسانية) ان الكويت استطاعت أن تلفت أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الشأن إلى الجهود الإنسانية التي تبذلها.

وذكر ان تنظيم هذا المؤتمر من قبل الصليب الأحمر الأرجنتيني بمشاركة 35 جمعية وطنية يأتي لوضع خطة مستقبلية منسقة بين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وتبادل الخبرات لمواجهة الاحتياجات وتخفيف الأعباء عن المتضررين والمحتاجين وتحديد المجالات التي تشكل أولوية بالنسبة للحركة الدولية للجمعيات، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات الدولية التي تتناول المسائل الانسانية مضيفا ان وفد الجمعية يشارك في هذا الاجتماع لابراز دور الكويت ودور الجمعية الانساني في علاقتها مع الدول الصديقة.

وأشار الساير إلى أهمية الوصول لنتائج قيمة لمواجهة التحديات الانسانية المتزايدة في العقد المقبل والحد من مخاطر الكوارث المتعددة وكذلك إشراك أجيال جديدة من المتطوعين في الشبكة الانسانية الأكبر في العالم.

وقال إن المؤتمر بحث تطوير آليات العمل الخاصة بقضايا المهجرين وتمكين النساء والشباب وتعزيز روح القيادة في العمل الانساني مضيفا أن المؤتمر سيصدر عدة توصيات ترسم خريطة الطريق للتعاون الجاد بين الجمعيات الوطنية في المنطقة لخدمة المستضعفين، مضيفاً أن وفد الجمعية التقى عددا من قيادات العمل الانساني على هامش فعاليات المؤتمر لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لخدمة المتضررين من الأزمات الإنسانية في المنطقة.

وذكر انه على هامش المؤتمر كرمت الجمعية كلا من رئيس الصليب الأحمر الأرجنتيني د. دييغو تيبينغ ونائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الأميركيتين ميغيل فيلارويل مثمنا حرصهم لمشاركة الهلال الأحمر الكويتي في هذا المؤتمر.

وأعرب الساير عن بالغ شكره وتقديره لجهود سفارة الكويت في الأرجنتين لتسهيل مهام الوفد مؤكدا حرص الجمعية على التنسيق الدائم مع سفارات الكويت في الخارج تحت إشراف وزارة الخارجية.

ويترأس وفد جمعية الهلال الأحمر رئيس مجلس الإدارة د. هلال الساير بمشاركة كل من مدير الإدارة القانونية وإدارة الشباب والمتطوعين الدكتور مساعد العنزي ومديرة إدارة المشاريع والعلاقات الدولية نيفين يسري.

