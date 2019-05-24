وطن النهار

أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، وهو منظمة إقليمية منبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب - جامعة الدول العربية ومقره الدائم دولة الكويت، كتاباً جديداً بعنوان ( المعادن الغذائية)، وهو من تأليف الدكتور خالد علي المدني، ومراجعة المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، ويُعد هذا الكتاب الـ (124) ضمن سلسلة الثقافة الصحية. ويتضمن الكتاب معلومات مهمة عن المعادن الغذائية، وهي عناصر غير عضوية يحتاجها جسم الإنسان بكميات قليلة من أجل النمو والحفاظ على البنية الصحية للجسم، وتكوين العصارات الهضمية وبناء العظام والأسنان، ويكتفي الإنسان بما يحصل عليه في غذائه من تلك المواد عندما ينوع غذاءه بين مختلف الخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم. وطبقاً لما جاء في الكتاب يتركب جسم الإنسان من أنواع مختلفة من المعادن، وللمحافظة على الحياة يجب أن يحصل هذا الجسم على حاجته من تلك المعادن وبشكل مستمر، ولا سبيل للحصول على تلك الاحتياجات إلا من الهواء والماء والغذاء المتوازن، إضافة إلى ما يستطيع صنعه بنفسه، لذلك يبقى الجسم بلا إشارات واضحة في حالة قلة حصول الإنسان على تلك المواد في غذائه لفترة قصيرة، حيث يلجا الجسم إلى استهلاك المخزون منها، لكن إذا نقصت كمياتها بسبب المرض أو بسبب سوء التغذية لمدة طويلة تبدأ الأعراض المرضية في الظهور. ويحتوي الكتاب على خمسة فصول يتناول الفصل الأول منها الحديث عن المعادن الغذائية وخواصها، ويتضمن الفصل الثاني والثالث شرحاً مفصلاً للمغذيات المعدنية الكبرى والصغرى، أما الفصل الرابع فيوضح احتياجات الإنسان من المعادن، ويفسر العلاقة بين المعادن والجهاز المناعي لدى الإنسان، ويُختتم الكتاب بفصله الخامس بالحديث عن أثر المعادن والأسباب وطرق الوقاية. نأمل أن يحقق الكتاب الفائدة المرجوة منه، وأن يكون اضافة تُضم إلى المكتبة العربية.

