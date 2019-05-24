وطن النهار

برعاية ودعم محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود الرئيس الفخري لمبادرة «أمان» التطوعية، اقامت المبادرة غبقتها الرمضانية بديوان محافظة الفروانية على شرف المبادرين، والتي تضمنت الحفل الختامي لتكريمهم وتوزيع الشهادات على المتطوعين والمتعافين.

واكد الرئيس الفخري للمبادرة محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود ضرورة مواجهة آفة المخدرات التي تهدد المجتمعات واستقرارها وأمنها، وتصيب شبابها في تحقيق نهضتها الصاعدة في مقتل، موضحا حرص الكويت على تطوير استراتيجيات بناءة لمكافحة هذه الآفة.

وقال ان آفة المخدرات تعد واحدة من اعظم المشاكل العالمية، والتي تستدعي من الجميع العمل يدا بيد من اجل تحصين ابنائنا وتوعويتهم بمخاطرها وعواقبها الوخيمة على الفرد والمجتمعات، مشيرا الى اهمية مبادرة «أمان» التى تسعى الى الحفاظ على الطاقات الشبابية من خطر هذه الآفة الخطيرة.

بدورها اشادت رئيس مبادرة امان من الادمان حوراء دشتي بالجهود الكبيرة التي بذلها اعضاء المبادرة من اساتذة واختصاصيين نفسانيين ومتطوعين بالتعاون مع المتعافين من الادمان في انجاح اهداف المبادرة خلال عامها الاول الذي تكلل بالنجاح والانجاز موضحة ان مثل هذا الانجاز لا يتم الا بالتعاون والعمل يدا بيد على كل الصعد، مضيفة بقولها: مستمرون بمبادئنا وجهودنا حتى نصل معكم الى بر الامان، واشكر كل المتطوعين واعضاء الهيئتين التنظيمية والتدريبية على جهودهم في بلوغ اهداف المبادرة بالاضافة الى كل الجهات الراعية لنا من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وفي نهاية الغبقة كرم المحافظ الشيخ فيصل الحمود المبادرين والمتعافين وتوزيع الشهادات عليهم، وشكر القائمون على المبادرة المحافظ على دعمه لهم واتاحة المجال امامهم، لاسيما تشجيعه للمبادرات التطوعية الشبابية.

