وطن النهار

حددت وزارة التربية موعد المرحلة الأولى من الاختبارات الالكترونية للوظائف الاشرافية التعليمية، حيث ستنطلق الأربعاء المقبل لتشمل جميع المرشحين بمرحلة رياض الأطفال لوظائف مديرة مدرسة ومديرة مساعدة ومشرفة فنية وموجهة فنية بجميع المناطق التعليمية وادارة التربية الخاصة وادارة التعليم الخاص، بينما ستعلن عن تحديد موعد المقابلات شهر سبتمبر 2019 مع بدء العام الدراسي المقبل.

وقال وكيل وزارة التربية للتعليم العام اسامة السلطان، ان الاختبارات الالكترونية ستبدأ في 29 مايو الحالي وتستمر حتى تاريخ 3 يونيو 2019 وذلك في مركز التدريب بالجابرية، مبينا ان مدة الاختبار ساعتين وربع من الساعة العاشرة صباحاً الى الساعة الثانية عشرة والربع، حسب التخصصات والوظائف المذكورة.

وأشار الى ان اليوم الأول من انطلاق الاختبارات الالكترونية الاربعاء المقبل سيكون لمعلمات منطقة الاحمدي التعليمية بالاضافة الى التواجيه الفنية لرياض الاطفال لجميع المناطق التعليمية، بينما اليوم الذي يليه سيكون مخصص لاختبارات معلمات منطقتي مبارك الكبير والجهراء التعليميتين ومديري مدارس رياض الاطفال لجميع المناطق التعليمية، في حين سيكون الاحد في الثاني من شهر يونيو لمقبل مخصص لاختبار معلمات منطقتي العاصمة وحولي التعليميتين ومعلمات ادارة التربية الخاصة، فيما سيكون اليوم الذي يليه مخصصا لاختبارات معلمات منطقة الفروانية التعليمية والمديرات المساعدات لرياض الاطفال لجميع المناطق التعليمية.

وأوضح ان المرحلة الثانية من الاختبارات الالكترونية للوظائف الاشرافية، ستكون بعد عطلة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم اصدار نشرة (جدول) من قطاع التعليم العام لبقية المراحل التعليمية الأخرى.

وعزا السلطان التأني في عملية بدء الاختبارات الالكترونية للوظائف الاشرافية التعليمية الى ضخامة اعداد المتقدمين مما استوجب المزيد من الوقت لفرز هذه الأعداد الضخمة، مؤكدا في الوقت ذاته ان المستوفيين لشروط الترشح الواردة في النشرة الصادرة مؤخرا، فاق عددهم 8 آلاف مرشحا في جميع التخصصات العلمية والمراحل التعليمية.

وأكد ان قرار تعديل ضوابط وشروط الترقي للوظائف الاشرافية كان الهدف منه تكريس مبدأ تساوي واتاحة الفرص، متمنيا التوفيق والنجاح والازدهار لجميع اعضاء الهيئة التعليمية المرشحين لاختبارات الاشرافية، مشيرا الى حرصه في دعم كل ما من شأنه النهوض بالعملية التعليمية، واتاحة كافة السبل الممكنة التي تساهم في تطوير آداء المعلمين.

