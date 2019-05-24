وطن النهار

قال السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت، ان هناك الكثير من التصعيد والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وايران على مدى اليومين الماضيين، مشيرا الى ان هذه التحديات في حاجة للحوار.

وقال دافنبورت في تصريح صحافي على هامش حضوره الغبقة الرمضانية التي اقامتها سفيرة فرنسا لدى البلاد مساء اول من امس بمقر اقامتها بمنطقة الجابرية: نحن نريد استمرار الاتفاق النووي الموقع مع ايران ولكن من ناحية اخرى نتخوف من تطويرها لبرنامجها للصواريخ الباليستية اوتدخلاتها في دول المنطقة وبريطانيا تقف على الدوام مع حلفائها.

وعما اذا كان يرى ان هناك رسائل اميركية وايرانية لاستعراض قوتيهما في المنطقة قال كما ذكرت هناك تصعيد كبير ولكن علينا تخفيف حدتها واجتناب اي استفزاز او الحسابات الخطأ قد تؤدي لمخاطر كبيرة في هذه المواقف ولذلك من المهم خفض مستوى التصعيد والالتزام بالتعهدات الدولية وبالذات الالتزام بالاتفاقية النووية واجتناب اي عمل قد يؤدي لعواقب سيئة وهنا اؤكد ان بريطانيا ستقف على الدوام مع حلفائها.

وتوقع دافنبورت ان تسير الأمور الى الهدوء وان الرسالة وصلت لأصحابها وهناك تراجع للغة الحرب وكشف عن انه زار اكثر من 70 ديوانية خلال الأيام الأولى من هذا الشهر.

