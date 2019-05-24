وطن النهار

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قراراً وزارياً بشأن لائحة مكافآت المشاركين بأنشطة قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية. وحدد القرار الصادر ضوابط المشاركة في الأنشطة والتي نصت على الا تقل مدة خدمة الموظف او المشارك في النشاط عن سنة فعلية وأن يكون الموظف من العاملين الفعليين بأي من الادارات المخاطبة بأحكام هذا القرار وألا يكون قد وقع على الموظف المشارك اي جزاء تأديبي خلال العام واعتماد المشرف الأعلى للنشاط لأسماء المشاركين في الأنشطة. وبين القرار ان المكافآت تصرف عن انشطة الأندية الصيفية وأنشطة العشر الأواخر من رمضان والمخيم الربيعي لادارات الدراسات الاسلامية وعلوم القرآن الكريم لمدة شهرين عن كل نشاط وبالفئات والأعداد المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية وبما لا يتجاوز المبلغ المتاح في ميزانية كل سنة مالية مع توافر الاعتماد المالي اللازم في حين تصرف مكافآة اختبارات الدورة الخريفية والربيعية والصيفية التي تنظمها مراقبات شؤون القرآن الكريم بادارات الدراسات الاسلامية وعلوم القرآن الكريم بحد اقصى ثلاث مرات في كل عام وفقاً للفئات والأعداد المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية وبما لا يتجاوز المبلغ المتاح في ميزانية كل سنة مالية وتوافر الاعتماد المالي اللازم.

