وطن النهار

أعلن مدير اطفاء محافظة مبارك الكبير والمنسق العام للنقاط الأمنية الخاصة بالإدارة العامة للاطفاء العميد محمد المحميد ان (الاطفاء) انهت جميع استعداداتهااللازمة لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال العميد المحميد في تصريح صحافي عقب جولة تفقدية قام بها للاطلاع على استعدادات النقاط الامنية الخاصة بالإدارة العامة للاطفاء في المساجد ان الإجراءات المتبعة لتأمين المساجد تسير حسب ما هو مخطط له، مشيرا الى التعاون والتنسيق مع قطاع الوقاية لتزويد المساجد بالعناصر المختصة التي تقوم بوضع الاشتراطات الوقائية وازالة اي معوقات قد تواجه جموع المصلين في العشر الاواخر من الشهرالفضيل، مشيدا بدور ادارة العمليات المركزية في تأمين النقاط الأمنية بالأفراد والآليات وارتباطها بمراكز الإطفاء القريبة.

ودعا المحميد المواطنين والمقيمين الى التقيد بالارشادات والتعليمات عند ذهابهم للمساجد والتعاون مع اللجان المنظمة لضمان عدم عرقلة الخطة التي وضعت.

