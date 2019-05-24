وطن النهار

رحبت الكويت بالتقدم الملحوظ في مساعي الحكومة الفيدرالية الصومالية لتحقيق الاستقرار والمصالحة وبناء الدولة على الرغم من التحديات العديدة التي تقوض انجاز الأولويات المطلوبة.

جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الامن حول الصومال التي ألقاها عضو وفدها الدائم لدى الامم المتحدة المستشار نواف الأحمد مساء امس الأول الاربعاء.

وقال الاحمد ان «التقدم ينعكس في ظل الحرص على الاسراع في تنفيذ الخطة الانتقالية التي التزمت بموجبها الحكومة الفيدرالية بالأخذ بزمام المهام حيث نعول هنا على خارطة الطريق الموضوعة من قبل الحكومة الفيدرالية لإنجاز اجندتها الإصلاحية السياسية الشاملة ويأتي في مقدمتها الانتهاء من مراجعة الدستور الانتقالي في غضون نهاية العام».

واضاف ان من المهام ايضا الالتزام بتقديم الإطار القانوني للانتخابات خلال دور انعقاد البرلمان الحالي واعتماد مجلس الوزراء لقانون الانتخابات المؤقت وقانون الأحزاب السياسية مطلع الشهر الحالي بالإضافة الى التقدم المحرز من قبل اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة على صعيد تسجيل الناخبين عبر استخدام النظام البيومتري.

واشار الاحمد الى ان مجلس الامن قام في أواخر شهر مارس الماضي بتوجيه رسالة واضحة عكست مجددا وحدة المجلس في دعم ومساعدة الصومال عبر تجديد ولاية بعثة الامم المتحدة بالإجماع من خلال القرار 2461، موضحاً ان هذا القرار الذي يعد صكا دوليا لوقوف مجلس الأمن بجانب الصومال والأمم المتحدة في جهود بناء دولة فيدرالية قادرة على التغلب على الصعوبات قد راعى الظروف الخاصة للأزمة في الصومال ووضعه الفريد.

واكد ان حركة الشباب لاتزال تمثل التهديد الأكبر لاسيما في ظل زيادة عدد الهجمات مؤخرا إذ شهد شهر مارس الماضي وحده 77 هجمة بواسطة العبوات الناسفة مكررا إدانته لهذه الهجمات وخاصة تلك التي تعرض لها مجمع الأمم المتحدة في مطار مقديشو بداية السنة، لافتا الى الهجمات التي استهدفت عددا من الفنادق والمراكز وبالأخص تلك التي تعرض لها مبنى وزارة العمل والأشغال العامة وراح ضحيتها نائب وزير العمل الصومالي، ومبينا ان هذه الأحداث تضاعف من أهمية تنفيذ إطار النهج الشامل للأمن من أجل تعزيز فاعلية عمليات البعثة الاممية وقدرات قوات الأمن الوطنية وتمكين مؤسسات الأمن الصومالية وتوسيع سلطة الدولة وقدرتها على المحاسبة ومحاربة العنف المتطرف.

ورحب الأحمد بالمراجعة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وما تمخض عنه من إنشاء مفهوم عمليات جديد للبعثة الاممية ينسجم مع الخطة الانتقالية وهيكل الأمن الوطني ويصاحب الخفض التدريجي لقوات البعثة.

