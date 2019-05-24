وطن النهار

أكد امين سر ديوانية شعراء النبط نصار الخمسان ان زيارة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الى ديوانية شعراء النبط دليل اكيد على اهتمام سموه بالشعر والشعراء وحرصه الكبير على الموروث الشعبي الكويتي.

وقال الخمسان في تصريح صحافي لقد تشرّفنا وأعضاء مجلس ادارة ديوانية شعراء النبط بازاحة سمو ولي العهد الستار لافتتاح مبنى ديوانية شعراء النبط الجديد. هذا المشروع الذي حظي باهتمام القيادة السياسية التي دعمته انطلاقاً من الايمان العميق بأهمية الشعر في مسيرة بناء الأوطان وتعزيز تلاحم المجتمع.

وأضاف الخمسان ان سموه اشاد خلال زيارته بالدور الرائد لديوانية شعراء النبط في المحافظة على الموروث الشعبي الأصيل الذي يعتبر احد ركائز هويتنا الوطنية.

وقال ان سموه اكد اهمية الشعر في موروثنا الكويتي والخليجي والذي يعتبر اساس الهوية العربية، متمنياً ان تكون الديوانية ملتقى للابداع الشعري والفكري وتبادل المعرفة والخبرات بين الشعراء ونقله للأجيال الناشئة والقادمة.

وأشار الخمسان الى ان سمو ولي العهد يحرص دائماً على زيارة ديوانية شعراء النبط في كل مناسبة، يتبادل معهم الأحاديث، ويستمع لقصائدهم، نسأل الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد.

