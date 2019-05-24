وطن النهار

أعلن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت عن بـدء التسجيل في جميع البرامج والدورات التدريبية للفصل الدراسي الصيفي بعد عيد الفطر المبارك الموافق يوم 9 يونيو المقبل حتى الاربعاء 27 منه خلال اوقات الدوام الرسمي يومياً من الساعة 8:30 - 1 ظهرا.

وذكرت مدير المركز فاطمة خليل بهمن ان التسجيل سيشتمل الدورات الطلابية والمجتمعية والنسائية وتعليم اللغة الانكليزية واللغات الأجنبية المختلفة، بالاضافة الى برامج ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحول نوعية البرامج المطروحة في المركز، اوضحت انها تتمثل في البرامج المتخصصة بتعليم اللغة الانكليزية للأطفال وتعليم السباحة والرياضة المائية، والبرامج التربوية والتأهيلية لمعلمي الاحتياجات الخاصة واعداد مترجم لغة الاشارة كما يقدم المركز دورات تدريبية متخصصة في الحاسب الآلي وبرمجياته، ودورات التوفل والآيلز والجيمات، مشيرة الى التسجيل في دورات اللغة الانكليزية مستمر حتى موعد الاختبار في 23/6/2019 واكتمال العدد، كما تبدأ الدراسة في جميع الدورات في 30 يونيو وتنتهي في 7 اغسطس 2019.

وفي الختام وجهت بهمن الدعوة للراغبين بالالتحاق في دورات وبرامج المركز مراجعة موقع التسجيل خلال الفترة الصباحية يومياً من الساعة 8:30 - 1 ظهرا في جامعة الكويت مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر الشويخ - مبنى 12 قسم التسجيل والمتابعة ( الدفع عن طريق الكي نت فقط )، وزيارة المواقع الالكترونية للحصول على مزيد من التفاصيل.

