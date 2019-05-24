وطن النهار

اقام الباحث د. عبدالله عباس بوير غبقة رمضانية على شرف اسر الشهداء وممثلي الهيئات الدبلوماسية في قاعة الافراح في فندق كراون بلازا وتضمنت تكريم اسر وابناء الشهداء وبعض الفقرات الوطنية.

وقال بوير في كلمة له: في البداية نترحم على روح سعادة الشيخة فريحة الاحمد وام الشهيد فرج المناعي ونتشرف بحضوركم ووجودكم معنا وبتكريمكم على ما بذلتموه وبذله ابناؤكم في خدمة هذا الوطن المعطاء، والذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن تراب وطننا الحبيب الكويت.

واضاف: واليوم قد نفتقد وجود بعض من اخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا معا بهذه المناسبة

و لكن لنتذكر قوله تعالى (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا * بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ).

وتابع بوير: ولما كانت الشهادة اسمى درجات التضحية فان الاستشهاد من اجل الوطن يحمل بعدا ذا قيمة انسانية عالية وهذا ما جسده شهداء وشهيدات الكويت اذ حملت تضحياتهم ابعادا اكثر عمقا عندما امتزجت دماؤهم على ارض الوطن دفاعا عنه وعن شرعية في مواجهة الغزو العراقي حيث تناقل اهل الكويت بكل الفخر حكايات التضحية والبطولة والفداء التي قدمتها الشهيدات مثل اسرار القبندي ووفاء العامر وسناء الفودري وسعاد حسن وغيرهن اللواتي سطرن اسمى ايات البطولة في الدفاع عن الوطن ومقاومة الاحتلال من خلال الانضمام الى المقاومة الكويتية او تنظيم المسيرات المناهضة الاحتلال حيث عرف عنهن الشجاعة والبسالة في التصدي للمحتل وصولا الى نيل الشهادة.

