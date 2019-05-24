أول النهار

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان مساء أول من أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ودولة الرئيس عادل عبدالمهدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية في جو جسد روح الأخوة وعمق العلاقات الثنائية التي تربط الكويت بجمهورية العراق وتعزيزها وتنميتها والسعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين وسبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الارهاب والقضاء عليه كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وكان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقام بقصر دسمان مساء أول من أمس مأدبة افطار على شرف دولة الرئيس عادل عبدالمهدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. هذا وغادر دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق البلاد بعد زيارة رسمية قصيرة.

وكان في وداعه على أرض مطار الكويت الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة أنس الصالح وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.

وكان دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي وصل والوفد المرافق الى البلاد عصر اول من أمس في زيارة رسمية قصيرة. وكان في مقدمة مستقبلي الضيف على أرض مطار الكويت الدولي سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة أنس الصالح وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى الكويت عبدالأحد امباكي وكبار المسؤولين بديوان رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين. وجرت للضيف مراسم استقبال رسمية حيث عزف خلالها السلامان الجمهوري العراقي والوطني الكويتي وعقب ذلك قام بمصافحة كبار مستقبليه.

