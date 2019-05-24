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عواصم الوكالات: كشفت مصادر أميركية متقاطعة أن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون تدرس خططا لارسال آلاف من الجنود وتعزيزات عسكرية ثقيلة الى الشرق الاوسط في سياق التوتر المتصاعد مع ايران التي حذرت من استفزاز متعمد، في حين نقلت وكالة أنباء ايرانية عن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قوله ان طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن لكن ليس تحت الضغط.

وبينما قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز ان البنتاغون تدرس طلبا من الجيش لارسال قوات دفاعية من نحو خمسة آلاف جندي اضافي الى الشرق الأوسط. فقد نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه يتوقع أن تشكل خطة البنتاغون ارسال ما يصل الى عشرة آلاف جندي وأفادت شبكة سي ان ان باطلاع مسؤولين رفيعي المستوى من الأمن القومي الأميركي البنتاغون على خطة لارسال صواريخ باليستية ومنظومات دفاعية وصواريخ توماهوك على غواصات وسفن بالاضافة الى القدرات العسكرية الأرضية من أجل ضرب أهداف بعيدة المدى. في المقابل قال حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الايراني حسن روحاني في رسالة على تويتر الى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة استفزاز متعمد. الى ذلك اعلن المرشد الايراني الأعلى آية الله علي خامنئي في اجتماع مع الطلبة الجامعيين وممثلي اللجان الطلابية فلتثقوا أيها الشباب بأنكم ستشهدون زوال أعداء البشرية أي الحضارة الأميركية المنحطّة وزوال اسرائيل وتابع قائلا لم أكن أعتقد كثيرا بالاتفاق النووي بتلك الصورة التي تحقّق بها.

على صعيد آخر أكد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أن الايرانيين جاهزون للتفاوض حول سياستهم الخارجية لكن ليس وهم تحت الضغط، في ظل الظروف الحالية. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية ايسنا، شبه الرسمية، تصريحات بن علوي حول زيارته الى ايران الجميع يعلم أنه اذا أصبح الوضع الحالي أسوأ، فان العالم سيتضرر أيضا ولا يمكن توقع أبعاد نتائج التصعيد وأنا قلق من الأغلاط العادية التي من الممكن أن تقع، وأخشى من خطأ قد يجر المنطقة كلها الى النار وأضاف بن علوي الايرانيون جاهزون للتفاوض حول سياستهم الخارجية، لكن ليس وهم تحت الضغط والظروف الحالية مشددا على أن العقوبات الأميركية على الجمهورية الاسلامية ليس لها سبب أو منطق. الى ذلك اعلنت ايران أنها أبلغت جميع المسؤولين الأجانب الذين زاروها سرا وعلانية، بأنها لن تدخل في أي مفاوضات مع واشنطن.