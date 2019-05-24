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موسكو- الوكالات: أكد نائب رئيس هيئة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف، أن روسيا ستقف ضد إرسال الولايات المتحدة 10 آلاف عسكري إلى الشرق الأوسط. واعتبر جاباروف، في تصريح لوكالة «نوفوستي» أمس، أن هذه الخطوات هي «إعلان حرب» في وجه الآخرين، ومحاولة للضغط على أعصاب إيران.

وجاء تصريح جاباروف، تعليقا على إعلان مسؤولين أميركيين أن البنتاغون قدم للبيت الأبيض خطة تتضمن إرسال آلاف العسكريين الجدد إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران.

في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الروسية أن الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، استقبل سفير مصر لدى موسكو إيهاب نصر في إطار تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين. وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم تكريس اهتمام كبير خلال الاجتماع لوجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتركيز على الوضع في الخليج والسودان وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط. وأضافت أنه تم التأكيد مرة أخرى على تقارب النهج بين موسكو والقاهرة لتسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السياسية والدبلوماسية.

