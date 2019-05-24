الأولى

ثلاثة لا يستطيع أي إنسان العيش من دون إحداها الماء والطعام والطاقة، لكن يبدو أن هذه الثلاثة أصبحت أربعة بالنسبة لطلاب الكويت بعد أن أضيف إليها الهاتف المحمول الذي أصبح قريناً لكل مواطن ومقيم بوجه عام، ولكل طالب في الكويت على وجه الخصوص.

ارتباط الناس عامة، والطلاب خاصة بالهاتف المحمول تناولته الأكاديمية الكويتية د. لولوة الجاسم في بحث علمي نشرته المجلة العلمية التي تصدرها جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية، وقالت فيه إنه في ظل تزايد استخدام الهواتف المحمولة انتشر «نوموفوبيا».. مرض جديد

نوع جديد من الإرهاب يعرف باسم «نوموفوبيا» وهو الخوف المرضي من فقدان «الموبايل» أو نسيانه، أو الشعور بالقلق عند التواجد في أي منطقة لا يصل إليها نطاق التغطية لشبكة الاتصال. وأشارت الباحثة الجاسم إلى وجود علاقة بين إدمان الهاتف المحمول وخشية فقدانه من جهة، ومستوى التحصيل الدراسي لطلبة المرحلة الثانوية من جهة أخرى، لافتة إلى أن ذلك الإدمان وتلك الخشية يؤديان إلى التأثير السلبي في المستوى الدراسي. وذكرت أنها استخدمت مقياسين قامت بتجربتهما على 154 من طلاب الثانوي في الفروانية والعاصمة والجهراء، موضحة أن المقياس الأول هو الاضطراب أو الخوف الذي يصيب العينة من فقدان الهاتف المحمول «النوموفوبيا» والثاني هو التحصيل الدراسي. وأكدت أن نتائج التجارب أو الدراسة أسفرت عن وجود علاقة طردية بين الخوف من فقدان المحمول وتدني المستوى الدراسي، فإذا زاد الأول زاد الثاني والعكس صحيح.