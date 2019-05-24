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حددت وزارة التربية موعد المرحلة الأولى من الاختبارات الالكترونية للوظائف الإشرافية، حيث ستنطلق الأربعاء المقبل بمرحلة رياض الأطفال، لوظائف مديرة، ومديرة مساعدة ومشرفة، وموجهة فنية، بينما سيعلن موعد المقابلات مع بدء العام الدراسي المقبل.

وقال وكيل وزارة التربية للتعليم العام أسامة السلطان، ان الاختبارات الالكترونية ستبدأ في 29 الحالي وتستمر حتى 3 يونيو في مركز التدريب بالجابرية، مبينا أن الاختبار يبدأ في العاشرة صباحا وينتهي عند الثانية عشرة والربع بعد الظهر.

وأوضح أن المرحلة الثانية من الاختبارات ستكون بعد عطلة عيد الفطر، حيث سيتم إصدار (جدول) لبقية المراحل. وعزا السلطان التأني في عملية بدء الاختبارات الالكترونية للوظائف الإشرافية إلى ضخامة أعداد المتقدمين مما يستوجب المزيد من الوقت، مؤكدا أن المستوفين شروط الترشح فاق عددهم 8 آلاف في جميع التخصصات والمراحل.