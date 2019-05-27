الإثنين 27 مايو 2019 ,22 رمضان 1440
رقم العدد:
3692
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
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أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مصابيح
إيمانيات
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
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إضاءات
الناس
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