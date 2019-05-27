مصابيح

ما احوج الكثير من كتابنا لان يشاهدوا اعمالهم الدرامية التلفزيونية، ويتأملوا مساحة التغيير البصرية التي طرأت على الكثير من اعمالهم.. وكتاباتهم.

كما ان كتابنا مطالبون بالذهاب الى مناطق شديدة الحساسية، في حسابات الكتابة والانجاز وايضا احتياجات المرحلة.. ورغبات المشاهد.. وقبل كل هذا وذاك الاكتشاف.

وهو المعادلة الاهم، والتي تبدو منقوصة في النسبة الاكبر لما يقدم من نتاجات تزاحم بها شاشات رمضان.

ان معادلة اكتشاف نصوص ذات ابعاد اضافية ومتجددة، تبدو ناقصة.. بل معطلة فنحن في الغالب امام نتاجات بالكاد تعيش المرحلة.. او اقل من ذلك.

ان صناعة الانتاج الدرامي محليا، تعاني من خلل كبير على صعيد الكتابة وهو ما ينعكس بالتالي على كل ما يقدم من نتاجات. حيث يجد كثير من صناع الانتاج انفسهم امام نصوص ضيقة الافق خالية من الحياة والنبض والخيال.

نقول هذه الكلمات، بعد ان وصلنا العشر الاواخر، ولم يعد هنالك نصوص، الا وكشفت عن هويتها ومكنونها ومضامينها وبالتالي نؤكد بان صناعة النصوص، نعم (صناعة) النصوص، تعاني من الخلل وهو خلل اذا لم يتم تداركه، فاننا سنظل نشاهد ذات الموضوعات.. الزواج.. الطلاق.. والخيانة.. والارث.. في وقت يفترض به ان نكون قد تجاوزنا ذلك الافق الضيق..

وهي دعوة للحوار

وعلى المحبة نلتقي

