مصابيح

أكدت الفنانة المتميزة زهرة عرفات، أن عيديتها لجمهورها في الكويت، ستكون من خلال المسرحية الكوميدية الاجتماعية الجديدة «ليلة زفته» مع «غروب البلام».

وقالت الفنانة زهرة عرفات في تصريح خاص بـ «النهار»:

- رغم أننا بلغنا الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك إلا أنني أجدد التهنئة بهذا الشهر الفضيل، واستبق الجميع وأبارك بعيد الفطر المبارك، وأقول بان عيديتي للجمهور الحبيب ستكون من خلال المسرحية الاجتماعية الكوميدية «ليلة زفته» تأليف أحمد العوضي وإخراج عبدالله البدر، مع غروب البلام بقيادة النجم القدير حسن البلام وكل من أحمد العونان وخالد المظفر وعبدالعزيز النصار وفهد البناي ومحمد الرمضان ولولوة الملا وخالد السجاري ومحمد عاشور وكم آخر من الأسماء، وستقدم عروض المسرحية اعتباراً من أول أيام عيد الفطر على مسرح نادي اليرموك بمشرف.

قدمت خلال الدورة الرمضانية مسلسل «كان خالد» لقناة «إم. بي. سي» بمشاركة عدد بارز من النجوم.

الدراما الخليجية بألف خير، وتحقق قفزات كبرى، وآخر أعمالي مع الدراما الكويتية كان مسلسل «جيبي حياتي» مع الفنان حسن البلام وحصد العمل كثيراً من النجاح.

مجدداً، أجدد الدعوة للجمهور الكريم، وأقول بأن عيديتي ستكون من خلال «ليلة زفته» حيث الكوميديا العالية المستوى.

