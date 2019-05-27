مصابيح

فاز فيلم طفيلي للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون - هو مساء امس الاول بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي 2019 في دورته 72. وقال بونغ جون-هو، وهو أول سينمائي كوري جنوبي ينال المكافأة الكبرى في هذا المهرجان: شكرا جزيلا. هذا شرف عظيم لي، لطالما شكلت السينما الفرنسية مصدر إلهام لي، أشكر هنري جورج كلوزو وكلود شابرول. ويتحدث الفيلم عن الفوارق الاجتماعية في كوريا الجنوبية من خلال معالجة ظروف أسرتين، الأولى غنية والثانية فقيرة. ونال الفيلم إعجاب جمهور كان، الذي صفق طويلا له بعد انتهاء عرضه في المهرجان. وقاست الصحافة الفرنسية هذا الإعجاب بذلك، حيث من عادتها أن تخبر مدى تجاوب الجمهور مع الأفلام المعروضة من عمليات التصفيق. ويجسد الفيلم قصة عائلة من العاطلين عن العمل وعلى رأسها الوالد كي - تايك (يجسد دوره سونغ كانغ-هو أبرز الممثلين في أفلام بونغ جونغ-هو)، يعيشون في شقة قاتمة وبائسة تحت الأرض بين الصراصير والقوارض. وتتحسن حياة هذه العائلة المكونة من زوجين وولديهما عندما يحصل الابن كي-وو على عمل كمدرس لغة إنكليزية لفتاة في عائلة برجوازية.

وإن كان الفيلم يدخل في خانة الأفلام الاجتماعية التي عرف بها عادة المخرج البريطاني كين لوتش، الذي شارك في المهرجان بـآسف، اشتقنا إليك، إلا أن عمل المخرج الكوري الجنوبي كان متميزا، برأي عدد من النقاد، حيث مزج في عمله السينمائي بين ما هو اجتماعي وفكاهي وحتى سياسي، كما أنه كشف للجمهور الجزء الاجتماعي غير المرئي في المجتمع الكوري الجنوبي.

كانت المنافسة قوية خلال هذه الدورة بين مخرجين عالميين كبار بينهم المخرج البريطاني كين لوتش والمخرجان البلجيكيان الأخوان داردين، اللذان فاز فيلمهما أحمد الصغير بجائزة أحسن إخراج، وتدور أحداثه حول قصة مراهق يقع في براثن التطرف بعد أن وقع تحت تأثير أفكار إمام متشدد. وامتدت هذه المنافسة القوية إلى المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، السيء الحظ مرة أخرى رغم مشاركاته المتعددة في المهرجان، والذي توج بطل فيلمه الألم والمجد أونطونيو بانديراس بجائزة أحسن دور رجالي. وقال رئيس لجنة التحكيم المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إينياريتو قبل بداية الإعلان عن اسم الفائز بالسعفة الذهبية، إن هذه الجائزة لا تمثل اختيار كل العالم، وإنما هي تعكس رأي ستة أشخاص فقط . وعادت الجائزة الخاصة للمهرجان إلى المخرج الفلسطيني إليا سليمان عن فيلمه لابد أن تكون هي الجنة، وهو الفيلم العربي الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية. وينظر إلى هذا العمل كلوحة تجريدية، سافر عبرها جمهور كان في هواجس وقلق الإنسان الفلسطيني في الداخل والخارج. وفضل فيه بطل الفيلم، وهو المخرج نفسه، الصمت، ليفسح المجال للمشاهد للنبش في خياله لعله يجد أجوبة لتساؤلاته. أما الجائزة الكبرى في المهرجان فكانت من نصيب الفرنسية - السنغالية ماتي ديوب (36 عاما) عن فيلمها أتلانتيك الذي يتطرق إلى مصير المهاجرين والشباب في دكار بأسلوب يجمع بين السياسة والطابع الطوباوي. كذلك نال فيلما لي ميزيرابل (البؤساء) للفرنسي لادج لي وباكوراو للبرازيليين كليبير مندونسا فيليو وجوليانو دورنيليس مناصفة جائزة لجنة التحكيم. وفيلم لي ميزيرابل أو البؤساء الذي يحمل عنوان الرواية الشهيرة للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو، يدور جزء من أحداثه بضاحية مونفرميل في شرق باريس، ويحكي قصة الأيام الأولى في عمل الشرطي بنتو (يؤدي دوره داميان بونار) في وحدة مكافحة الجريمة بأحد الأحياء الشعبية، بعيد فوز المنتخب الفرنسي في كأس العالم لكرة القدم صيف 2018. ويعطي صورة قاسية عن العنف القائم بين الشرطة وشباب هذه الأحياء.

ونالت جائزة أحسن سيناريو المخرجة الفرنسية سيلين سياما عن فيلمها بورتريه دو لا جون في أون فو بورتريه شابة تحترق.

