مصابيح

التمثيل بالنسبة لها لم يكن وراثة رغم انتمائها لعائلة وأسرة فنية فهي ابنة واحدة من أشهر الأمهات في السينما المصرية الفنانة القديرة «آمال زايد» ومن العائلة أيضا خالتها «جمالات زايد» والسيناريست والكاتب «محسن زايد» والمنتجان مطيع ومحيي زايد» ورغم هذا الانتماء العائلي جاء التمثيلي بالصدفة ودون تخطيط مسبق وتحولت الصدفة إلى حب والحب إلى عشق واحترام وصدق.

أنها الفنانة والنجمة معالي زايد صاحبة المذاق الخاص جدا في الأداء الذي اعتمد على تلقائية وعفوية مفرطة مثل الشلال المتدفق وهي أيضا فنانة بطبعة مصرية خالصة على مستوى الملامح والشكل والسمات.. فهي ثالث سمراء على شاشة السينما بعد كوكا بأدوارها البدوية والتراثية ومديحه يسري ببريقها الارستقراطي ولم يكن غريبا بعد العديد من الأدوار والشخصيات التي قدمتها والتي تميزت فيها بالحس الشعبي أن يطلقوا عليها العديد من الألقاب مثل «بنت البلد الشعبية» و«بنت العائلة المصرية» ولم تكن هذه الألقاب وحدها التي حملتها معالي فهي أيضا حبة كريز السينما كما قال عنها وأطلق عليها المخرج الكبير رأفت الميهي عندما قدمت معه عدد من أهم أفلامه وأفلامها.. عاشت «معالي زايد» حياتها ببساطة وتواضع ولم تبال ببريق الجماهير وأحبوها.. وتركت لهم كماً هائلا وعريضا من الأعمال الجيدة والرائعة في كل المجالات الفنية.

كان اللقاء الأول الذي جمعني بها واشياً ومعبراً عن العديد من ملامح وجوانب شخصيتها كنا في أوائل التسعينيات وكانت هي قد صعدت إلى قمة النجومية على شاشة السينما المصرية بعدما قدمت عدداً من أفلامها الرائعة مع المخرج وفنان السينما الكبير «رأفت الميهي» والمبدع الذي رحل مبكراً «عاطف الطيب» والكبير على عبدالخالق وكان الموعد في التاسعة مساء في شقتها بشارع شامبليون والمطلة على دار القضاء العالي بوسط القاهرة ذهبت في الموعد تماما وضغطت جرس الباب لعدة مرات ولم أتلق أي إجابة انتابتني حالة من الضيق والغضب فأنا لا أتحمل عدم الدقة والوفاء بالمواعيد حتى ولو كان ذلك من كبار النجوم نزلت إلى اقرب تليفون أرضي قريب من منزلها فلم نكن بعد دخلنا إلى عالم الهاتف النقال «الموبايل» - واتصلت به وتركت رسالتي الغاضبة على جهاز «الانسر ماشين» وقبل أن انتهى من رسالتي فوجئت بها ترد قائلة: أنت فين أنا في انتظارك «قلت: لقد صعدت إلى المنزل وضغطت على الجرس ولم أتلق إجابة» قالت «معلش اطلع تاني أنا في انتظارك ولا تضرب الجرس خبط بـ«السقاطة»!!

بالفعل صعدت مرة أخرى وفعلت ما قالته واستقبلتني بابتسامة ترحيب واسعة فبادرتي معتذرة عما حدث وقالت «أنا مبحبش صوت جرس الباب هو أنت ما شفتش «السقاطة»؟... «والسقاطة» هي التي كانت تستعمل قديماً للطرق على أبواب المنازل في العصور الماضية قبل الكهرباء وتكنولوجيا الأجراس الكهربائية..

جلسنا وقبل أن نبدأ الحوار قالت: «أنا مغرمة بالقديم والكلاسيكي وأراه اجمل كثيرا من مستحدثات العصر» والحقيقة التي بدت واضحة تماما أن عشقها للقديم ليس في الأشياء والتفاصيل فقط بل في الكثير من تفاصيله وسماته فهي بالفعل كانت تعيش بسلوكيات وتقاليد القديم بكل جماله وعراقته وأصالته.

وللوهلة الأولى لاحظت بساطتها وتواضعها وتلقائيتها دون تكلف أو مبالغة وهي سمات لم اعتادها في مقابلاتي مع بعض النجوم وخاصة النجمات.. فسألتها مندهشاً وعلى غير توقع فين النجومية؟ ابتسمت وقد فهمت مقصدي وقالت: «أنا زي ما أنت شايفني أحب أكون على طبيعتي وأعيش حياتي في هدوء وبساطة ومفهوم النجومية بكل تفاصيله أنا بعيدة عنه تماما قد تكون «النجومية» إذا أردت أن تراها بهذا الوصف على الشاشة فقط.. امتد بنا الحوار وتحدثنا في هذا اللقاء الأول ولمست احترامي وتقديري الواضح لشخصيتها البسيطة الآثره.. وبعدها كانت تعددت اللقاءات ولم تنقطع حتى بعد أن نقلت إقامتها إلى مدينة أكتوبر على أطراف القاهرة.. وتركت منزل العائلة منزل والدتها «آمال زايد» أو «الست أمينة» في ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة «بين القصرين- قصر الشوق- السكرية»

كانت معالي الابنة الصغرى للفنانة أمال زايد سبقها ثلاثة أشقاء «محمد ومهجة وماجدة» ثم جاءت هي آخر العنقود والتي حظيت بالاهتمام والتدليل كله من جانب الأم والأب «عبدالله المنباوي» الذي كان ضابطاً بالجيش المصري منذ العهد الملكي وتزوج آمال منتصف الأربعينيات وحققت له رغبته في الابتعاد عن التمثيل والفن وأن ظلت شقيقها الفنانة «جمالات زايد» تمارس فنها وبعد وفاة الزوج عادت آمال زايد لتواصل مسيرتها الفنية كواحدة من أشهر الأمهات على شاشة السينما مثل أمينة رزق وفردوس محمد وعزيزة حلمي وماري منيب.

في هذا الحوار الفني وهذا المحيط العائلي نشأت معالي في منزل الأسرة الذي عشقته ولم تهجره ألا عندما اشتد الزحام والضجيج حولها في المنطقة.. وهي بطبعها تهوى الهدوء والتأمل جزء رئيسي من شخصيتها

لم يكن الفن موجوداً في خيالا على الإطلاق مثل شقيقها وشقيقاتها التي يكبرنها وذلك لان الأب والأم كانا خائفين بشدة على أولادهما من هذا المجال ولم يرحبا بدخولهم الفن أو حتى دراسته وكان الأبوان يعدان الأولاد بعد الانتهاء من الدراسة لتكون البنات ربات بيوت والابن يشق طريقه في الحياة أيضا بعيدا عن هذا المجال لذلك ولهواية الرسم والفن التشكيلي التحقت معالي بكلية التربية الفنية وتخرجت منها وبعد رحيل الأب والأم فكرت في العمل بالصحافة والنقد الفني وفكرت أن يكون ذلك من خلال الدراسة فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية.. ومع أول اختبار لها بالمعهد وكان اختبار في التمثيل رغم أنها كانت متجهة إلى المعهد لدرست الفن من اجل أن تكون مؤهلة للنقد الفني مع اختبارها في التمثيل وجدت نفسها ومع إشادة لجنة القبول بها متجهة إلى التمثيل وأصبحت التجربة فعلاً لكن كانت المشكلة بالنسبة لها كيف ستسلك هذا المجال وهل ستنجح فيه؟

وكانت مساعدة زملاء وزميلات الأم وعائلتها الفنية لها في الخطوات الأولى كبيراً وعظيماً وكانت تجربتها الأولى أمام كاميرات الفيديو مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل «الليلة الموعودة» بعدها انطلقت «معالي» في مشوارها الفني معتمدة على موهبتها الكافية بداخلها والتي اكتشفتها بالصدفة ومعتمدة أيضا على جمالها وحضورها وأيضا على دراستها الفنية وعلى الفن التشكيلي الذي درسته أيضا.. وتقول «لا شك أن دراستي للفن التشكيلي كان لها إفادة عظيمة في مشواري الفني خصوصاً في السينما فقد بدأت ارسم ملامح شخصياتي واعرف الزوايا والإضاءة التي تبرز انفعالاتي بشكل اكبر

قطعت معالي في بداية مشوارها خطوات هائلة من خلال ادوار وأعمال جادة ومؤثرة وهذا يرجع إلى قدرتها الفائقة في سرعة التعلم وفي سرعة اكتساب الخبرات.. تقول «صحيح بهرتني الأضواء.. وجذبني الوسط الفني وقررت أن استمر قلت لنفسي الاستمرار يعني النجاح فلا استمرار بدون نجاح.. والنجاح يحتاج إلى مزيد من التعلم والخبرات والاختيارات الجيدة كنت أقرا النص بكامله ولا اكتفي بقراءة دوري أو الشخصية التي سأجسدها واستطعت بدقة اختياراتي أن أنوع في أدواري وشخصياتي»

وبالفعل نجحت «معالي» تماماً حتى عندما وضعها المخرجين والمنتجين والمؤلفين في إطار شخصية بنت البلد الشعبية بحكم ملامحها وأيضا براعتها الفائقة في تجسيد هذه الشخصية تمردت معالي- والتمرد بشكل عام جزء من كبيعة شخصيتها- تمردت على الشكل التقليدي والمتعارف عليه لهذه الشخصية فقدمتها من خلال أشكال وأنماط مختلفة تماماً في الشكل والأحداث والمضمون» والحقيقة أنها ليست فقط شخصية متمردة فنيا بل هي أيضا سريعة الملل ولا تحب التكرار والنمط الواحد.. ورغم أنها في داخلها عشق للقديم بقيمته وأصالته وعراقته لكن في فنها تبحث دائما عن التطور والتجديد.

وكانت الخطوة الأكثر أهمية في مشوارها السينمائي عندما بدأت العمل مع المخرج الكبير رأفت الميهي في النصف الثاني من الثمانينيات وقدمت معه أربعة أفلام هي على التوالي: «للحب قصة أخيرة» ثم ثلاثية الفاتنازيا السينمائية الشهيرة مع الفنان محمود عبدالعزيز «السادة الرجال- سمك لبن تمر هندي- سيداتي آنساتي» وحققت لها هذه الأفلام نجومية واسعة وأصبحت ضمن الصف الأول من نجمات السينما المصرية واعتبرت هذه الأفلام من أهم الأفلام في مسيرة السينما المصرية وقتها أطلق عليها رأفت الميهي لقب «حبة كريز السينما المصرية» بل انه كتب هذا اللقب قبل اسمها في تتر احد هذه الأفلام أيضا خلال هذه الفترة قدمت معالي أفلاماً أخرى مهمة مثل «كتيبة الإعدام» مع المبدع الذي رحل مبكراً «عاطف الطيب» و«البيضة والحجر» مع المخرج الكبير علي عبد الخالق و«الصرخة» مع المخرج محمد النجاح «والمتهمة» مع المخرج الكبير بركات.

وتقول معالي عن أسباب النجاح لهذه الفترة من حياتها: «بكل تأكيد العمل مع هؤلاء الأساتذة الكبار من المخرجين ومن المؤلفين أيضا مثل أسامة أنور عكاشة ومحمود ابوزيد وكرم النجار وقد تعلمت منهم أن لا اقبل العمل على أساس الشخصية التي سأجسدها ومدى جمالها وملاءمتها لي.. بل اقبل العمل الجيد في مضمونه كاملا ويكون به إضافة لي كفنانة وأيضا أن يضيف للناس شيئاً جديداً وأن اشعر أن العمل كله يمسني من الداخل ويكون إحساسي به عميقا وأتفاعل معه بسرعة».

ورغم نجاحها السينمائي الا أن «معالي» من خلال حدسها الفني الناضج أدركت أن المسرح والوقوف على خشبته سيصقل موهبتها بشكل اكبر فلم تهمله وقدمت العديد من البطولات المسرحية.. وسألتها لماذا المسرح بعد النجاحات السينمائية والدرامية؟ قالت: أحب المسرح واشعر بسعادة غامرة وأنا فوق خشبته واللقاء المباشر مع الجمهور اللقاء مع الناس ومشاهدة ردود أفعالهم التلقائية والطبيعية متعة لا تعادلها متعة.

لم يكن «التمرد» كصفة من صفات هذه النجمة قائما على أدوارها وفنها فقط بل انه ينسحب أيضا على حياتها كإنسانة فهي ترفض تماماً ولا تحب أن تكون مكان أمها «الست أمينة» الزوجة الخانعة المستسلمة لزوجها «سي السيد» في ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة.. وتقول «أحب الاستقلال في كل شيء فقد تربيت على أن تكون لي رؤيتي وشخصيتي المستقلة وأرحب بالرجل الذي يعاملني من هذا المنطلق وارفض أن أكون زوجة «سي السيد» أحب أن أكون نفسي».

عرفت معالي في حياتها الخاصة معني الوحدة بعد تجربة زواج وحيدة فاشلة لم ينتج عنه أطفال.. وقتها ولأنها لا تحب الفشل مرت بأوقات عصيبة وصعبة وحاولت أن تتوازن لتواصل حياتها وقتها عرض عليها شقيقها الأكبر «د. محمد» الذي يعمل ويقيم في «لندن» أن يأخذها عنده لتقضي عدة شهور تريح فيها أعصابها أو لتظل هناك بصفة دائمة لكنها ومن خلال شخصيتها القوية ومساحة العناد في داخلها رفضت الهجرة أو السفر إلى «لندن» رغم أنها كان عرضاً مغرياً لبدء حياة جديدة وقررت أن تستمر في مصر بلدها الذي تحبه وأن تواجه ما يمر بها من أزمات ومشاكل.

وبهذه الشخصية المتمردة العنيدة وأيضا التي بداخلها مساحة هائلة من الوطنية والحب لبدها والإدراك الواعي للظروف السياسية والاجتماعية شاركت في مظاهرات 30 يونيو 2013 ضد حكم الإخوان بحماس وجرأة هائلة.. وسألتها وقتها هل تعتبرين هذه المشاركة جزء من دور الفنان؟ قالت: «أنا هنا إنسانة مصرية تدافع عن حق بلدها والشعب الذي تنتمي إليه ضد حكم الطائفة والفاشية الدينية نحن نريد دولة مدنية ديموقراطية حرة» لذلك كانت لذلك وقفت أمام المصورين في سعادة وفخر وهي تشير بالحبر الأحمر في إصبعها عندما شاركت في الانتخابات الرئاسية بعد زوال حكم الإخوان.

جانبان في غاية الأهمية انشغلت بهما هذه النجمة الكبيرة بعيدا عن الفن الأول هو إشباع هوياتها الأولى «الرسم والألوان» حيث عكفت كثيرا على رسم العديد من اللوحات الفنية التي أشاد بها معظم فناني ونقاد الفن التشكيلي وكثيرا ما طالبوها بعرض هذه اللوحات في معارض فنية منتظمة لكنها كانت ترفض وتقول: أنا لست محترفة أنا فقط اشبع هوايتي للرسم والتشكيل والألوان» والجانب الثاني كان مزرعتها الخاصة التي أنشأتها على أطراف القاهرة كانت تبدو في قمة الراحة والمتعة وهي تمارس زراعة النباتات وأشجار الفاكهة في هذا المكان التي كانت تعتبره واحتها التي تقصدها للراحة وترى أنها أيضا لم تبتعد كثيرا عن الفن وهي في رحابها وتقول: «أليس الفن في غايته هو الجمال؟!.. أنا هنا وسط هذه الخضرة ومع النباتات والأشجار ارقبها وهي تنمو وتنضج هو أيضا قمة الجمال

جانب آخر من الجوانب والملامح الفنية والإنسانية لمعالي زايد هو عشق جارف لأدب نجيب محفوظ وكان الفضل والتوجيه الأول لهذا الجانب يرجع إلى ابن عائلتها «محسن زايد» الذي يعد من أهم كُتاب السيناريو الذين قدموا أدب «محفوظ» على الشاشتين كان أول من عرفها على أدب هذا الكاتب الكبير فقرأت معظم أو كل قصصه ورواياته وسعت بالفعل إلى مقابلته وأجرت معه حواراً مطولاً ظلت طوال حياتها تعتز بهذا اللقاء وبالنصائح التي قدمها لها الكاتب الكبير والتي كان من أهمها أن تبتعد عن الإنتاج ولا تفكر فيه وقال لها «حسابات» الأرقام والارباح والخسائر ستأخذك من فنك وإبداعك فالفنان لا يصح أبدا أن يتحول إلى تاجر وينشغل بالأموال والأرباح والخسائر.

وتقول معالي زايد عن نفسها: «أنا إنسانة بسيطة جدا افرح كالأطفال عندها يلتف الناس من حولي وان كل ما يشغلني في الحياة أن اصنع لنفسي كيانا محترماً».. وترى أن نشأتها في أسرة تضم ثلاث بنات وتعاني من كثير من الممنوعات من خلال تربية مغلقة ما جعلها تتوق للحرية وعندما حصلت على حريتها وجدت أن الحرية هي أن تكون مسؤولا عن كل تصرفاتك ولا تسيء لنفسك ولا للآخرين وترى نفسها أنها ليست اجتماعية بدرجة كبيرة فلا تجلس ولا تسهر ألا مع أصدقائها المقربين وكان أبرزهم محمود عبدالعزيز والراحل بهجت قمر وآثار الحكيم ورأفت الميهي.. وعاشت حياتها تكره الخيانة وعدم الوفاء بعد الثقة وترى أن قمة الإحباط يكمن في رجل تكتشف غباءه بعد أن كانت تتوسم فيه الذكاء.. وعندما سألتها عن رأيها في الرجل وطلبت أن تكون إجابتها بصدق وصراحة؟ قالت: «الرجل عندما يكون متمتعاً بصفات الرجولة يكون مخلوق جميل لأنه في هذه الحالة سيكون الحماية والأمان والاحترام للمرأة ومكانتها».

وعندما لمست بنفسي عدم تقديرها للمال والفلوس.. قالت: «احترم المال جداً ولكن لكي اصرفه فأنا لا أريد أن احرم نفسي من شيء من اجل أن يكون لدي ثروة».. وكانت ترى أن متعتها الوحيدة في الحياة هي التمثيل والفن عندما تقدم عملاً تحبه وكانت أكثر ما يضايقها ويجعلها تشعر بالخجل هو أن تقدم عملاً تحبه لا يعجب الناس ولا يهتمون به.. وكانت تخاف من السينما في السنوات الأخيرة لأنها وجدت تغييرا كبيرا في جمهور السينما ونوعيته.

