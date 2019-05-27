مال وأعمال

تقدم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان حضور مأدبة الإفطار في محطة تبريد الشعيبة الصناعية، في عادة سنوية يحرص فيها الوزير الروضان ومدير عام الهيئة عبدالكريم تقي عبدالكريم وقيادات الهيئة العامة للصناعة على تقديم التهاني للموظفين ومشاركتهم الإفطار والاستماع عن قرب لمطالبهم التي من شأنها تعزيز وتطوير انتاجيتهم، بما ينعكس إيجاباً على القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

كما شارك في مأدبة الإفطار مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي وعدد من قيادات الهيئة وعلى رأسهم نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية المهندس محمد العدواني، بالإضافة إلى كوكبة من موظفي محطة التبريد في منطقة الشعيبة الصناعية.

وقد أكد الوزير الروضان خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقدمه به موظفو المحطة من خدمات لشركات القطاع الصناعي والنفطي والذي ينعكس إيجاباً على مسيرة وتطور القطاع الصناعي في العديد من المجالات.

واستمع الوزير الروضان لطلبات موظفي المحطة ، واعداً بتنفيذ تلك الطلبات وفق الضوابط والإجراءات الموضوعة في هذا الخصوص.

وأكد تقي حرص موظفي المحطة على تقديم كل ما في وسعهم من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لشركات القطاع الصناعي والنفطي ، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للصناعة تهدف من وراء خدماتها المتجددة والمتنوعة إلى تسهيل إجراءات مراجعيها من المستثمرين ورواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسعي لأن يكون القطاع الصناعي ركيزة رئيسة في التنمية الشاملة.

وقد تقدم موظفو المحطة بالشكر الجزيل لوزير الروضان ومدير عام الهيئة وقيادات الهيئة العامة للصناعة على مشاركتهم مأدبة الإفطار وتأكيدهم على بذل المزيد من الجهود المتميزة لتقديم خدمة أفضل.

