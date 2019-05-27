مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تعيين إريك شوماخر في منصب رئيس الخزانة للمجموعة.

ويتولى شوماخر منصب رئيس الخزانة للمجموعة في شركة المشاريع خلفاً لديكلان ساوي الذي تقاعد مؤخراً بعد 12 عاماً من العمل في شركة المشاريع. وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع فيصل العيار «نحن سعداء بانضمام إريك إلى الشركة. بينما نواصل تطبيق استراتيجيتنا طويلة الأجل لتنويع قاعدة مستثمرينا بهدف ضمان مرونة مالية، فإن الخبرة التي يتمتع بها إريك ومعرفته باللاعبين الرئيسيين في القطاع المالي بالمنطقة ستكون مهمة جداً بالنسبة لنا. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى ديكلان على تفانيه خلال فترة مله معنا».

من جهته قال شوماخر «تعد شركة مشاريع الكويت واحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في المنطقة، وأنا سعيد للحصول على مثل هذه الفرصة للعمل مع شركات المجموعة. كما أتطلع للعمل مع زملائي الجدد لدعم استراتيجية الشركة وخلق قيمة أكبر لمساهمينا».

