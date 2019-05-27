مال وأعمال

أقامت شركة تبارك الدولية اليوم حفل إفطار رمضاني لعملائها بالسوق الكويتي. وخلال الحفل الذي أقيم بفندق الجميرا، أعلن علي الشرباني-رئيس مجلس إدارة تبارك الدولية عن إطلاق شركة ترفيه للخدمات، وهي احدى الشركات الجديدة التابعة لتبارك للتطوير العقاري. تستهدف ترفيه تقديم باقة متنوعة من أرقى الخدمات العقارية لعملاء تبارك في الكويت، بهدف تعظيم العائد على عقاراتهم بالسوق المصري ومساعدتهم على ادارة استثماراتهم حتى وهم خارج مصر.

وقال الشرباني «لقد أصبحت الخدمات العقارية جزءا لا يتجزأ من باقة المزايا المقدمة في أي سوق عقاري متطور، بهدف منح العملاء تجربة عقارية متكاملة، وهو ما نعمل على تقديمه لعملائنا في السوق الكويتي الذي نعتز كثيراً به. ويتمثل الهدف الرئيسي من إطلاق شركة ترفيه للخدمات في تقديم أعلى مستوى من الخدمات العقارية وغير العقارية لعملائنا في السوق الكويتي، من خلال مساعدتهم على ادارة استثماراتهم العقارية التي قاموا بشرائها في مشروعات تبارك في السوق المصري، وبالتالي تحقيق أعلى عائد استثماري على تلك العقارات. ويمكن للعميل الحصول على تلك الباقة من الخدمات سواء كان في مصر أو خارجها وعلى مدار العام. من ناحية أخرى، ستقوم تبارك الدولية بإطلاق شركة ترفيه للخدمات في باقي أسواق الخليج التي نعمل بها خلال الشهر القادم، بما يتيح لكل عملائنا بمنطقة الخليج الاستمتاع بتلك الخدمات الراقية بصورة متكاملة».

وتقدم شركة ترفيه للخدمات 3 فئات من الخدمات لعملاء تبارك في السوق المصري، هي خدمات التأجير واعادة البيع وخدمة العملاء. ومن خلال خدمات التأجير تقوم الشركة بتأجير الوحدة العقارية لصالح العميل الكويتي على مدار العام، عن طريق تأجير الوحدة بأعلى قيم إيجاريه في المنطقة المتواجد بها المشروع، واعداد المنزل للمستأجر الجديد والقيام بدور السمسار نيابة عن المالك وانهاء العقود والاجراءات القانونية الخاصة بالتأجير بعد الاتفاق على أفضل شروط الدفع نيابة عن العميل وكذلك تحصيل الإيجارات. وفي نهاية عقد الاستئجار، تقوم الشركة بفحص المنزل بالكامل واعداد تقرير حول حالة الوحدة.

