مال وأعمال

اعلن بنك وربة سحب السنبلة الاسبوعي العشرين في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الخميس، هذا وقد تم الإعلان عن الفائزين الخمسة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة العشرين، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: أحمد جمعان بصري حسيني، علي منصور ارشيد القفيدي الرشيدي، نايف حمود ذيب الهاجري، سعود باني سعد المطيري، وعبد المجيد سالم بنيان الدوسري. يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وتماشياً مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة الأكبر لعملائه ونظراً لتنامي قاعدة عملائه والتجاوب الكبير الذي لقيه الحساب، يعيد بنك وربة إطلاق حساب «السنبلة» بحلّة جديدة ومتطورة في 2019 تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر ، حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة الإجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها العملاء لتصل الى أكثر من مليون دينار.

