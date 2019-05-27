مال وأعمال

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو بواقع 0.1 نقطة وصولاً إلى 51.6 نقطة في مايو، مسجلاً مستوى أقل بشكل طفيف عن توقعات اجماع المحللين البالغة 51.7 نقطة. إلا ان معنويات التفاؤل قد تراجعت فيما يعزى إلى المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية، مع تصاعد التوترات التجارية والصعوبات التي تواجه قطاع السيارات التي يشار إليها عادة باعتبارها مخاوف واضحة ، وفقا للشركة القائمة بالدراسات الاستقصائية.

وعلى صعيد أسعار تداول العملات، شهدت تداولات العملة الموحدة تقلبات شديدة خلال الأسبوع الماضي في ظل استجابتها للأخبار الرئيسة المتعلقة ببيانات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي واقتصادات منطقة اليورو. وافتتح اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1160، فيما سجل أدنى مستوياته عند 1.1107، وهو مستوى لم يشهده منذ يونيو 2017. إلا انه في مساء يوم الخميس، انعكس الوضع في ظل البيانات الأميركية المخيبة للآمال الصادرة عن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.

