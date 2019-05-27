مال وأعمال

تحتفل جمهورية اذربيجان الديمقراطية بالذكرى الـ101 لتأسيس اول جمهورية في الشرق الاسلامي حيث شهدت نهضة اقتصادية وتنموية كبرى عبر اصدار العملة الوطنية وتأسيس البنك الوطني واجراء اصلاحات اقتصادية وغيرها من المجالات الأخرى.

ولعبت الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تم تطويرها وتطبيقها تحت قيادة الزعيم الوطني حيدر علييف دورا مهما في احياء الازدهار والتقدم الوطني، فقد نجحت اذربيجان في سبتمبر 1994 في توقيع «عقد القرن» بقيمة عدة بلايين مع شركات النفط متعددة الجنسيات لتطوير حقول النفط البحرية في القطاع الاذربيجاني من بحر قزوين، ثم جاءت المبادرة الاذربيجانية بتنشيط «طريق الحرير» التاريخي لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين وسط آسيا، وجنوب القوقاز، واوروبا.

ان جمهورية اذربيجان تشهد حاليا نهضة اقتصادية حضارية على مختلف المستويات وتتطلع الى مستقبل زاهر لاستكمال بنائها ونهضتها الحديثة وتبذل قيادتها ممثلة في الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية اذربيجان جهودا جبارة في هذا الاطار ويعتبر الاقتصاد الأذربيجاني الأسرع نموا على مستوى دول وسط اسيا وبحر قزوين.ومن الجدير بالذكر انه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي هزت دول العالم والذي ما زال تأثيرها واضحا على معظم الدول الا انه ولحسن الحظ لم يتأثر الاقتصاد الأذربيجاني بهذه الأزمة. ونتيجة لهذا النمو الاقتصادي المتزايد فقد توافرت خلال سنوات الأخيرة في اذربيجان الف فرصة عمل، كما انه بناء على تقييم البنك الدولي فقد اعتبر الاقتصاد الأذربيجاني من افضل اقتصاديات دول العالم وذلك نتيجة لسياسة الاصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة.

تسعى اذربيجان الى الانفتاح على العالم وفتح وتوسيع اسواقها التجارية التي بقيت مغلقة لمدة طويلة حتى استعادت استقلالها عن الاتحاد السوفياتي عام 1991م وأذربيجــــان بلد غني بموارده الطبيعية وخاصـة ( النفط والغاز) الذي استخرج في بداية العشرينات من القرن التاسع عشر وفي اوائل القرن العشرين، كما تعتبر صناعة البتروكيماويات من اكثر الصناعات تطورا في اذربيجان ويعتبر الأقدم على مستوى العالم في اذربيجان كذلك يوجد بها معادن مثل الحديد والنحاس والالمنيوم، وتشتهر ايضا بزراعة جميع المحاصيل والفواكه والأخشاب والشاي وغيرها.

كذلك تشتهر اذربيجان بانتاج ارقى وأفخر انواع الكافيار المستخرج من اسماك الكافيار في بحر قزوين وتقوم بتصدير معظم انتاجها الى المـدن الكبيرة، كما تقوم بتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وذلك بتهيئة الظروف الملائمة لدخول الاستثمارات الأجنبية الى اذربيجان ونتيجة للجهود الكبيرة والمميزة التي بذلت من قبل الدولة والتعاون المثمر مع المؤسسات المالية الدولية، كما تحولت جمهورية اذربيجان الى معبر وممر يربط بين اوروبا والشرق الأقصى ونشير الى خط انبوب النفط باكو - تفليس - جيحان الذي ينقل المواد النفطية من بحر قزوين الى شواطئ البحر المتوسط في تركيا.

وكذلك خط الغاز الطبيعي من باكو - تفليس - ايرزوم، ويتم الأن انشاء شبكة مواصلات كبيرة تربط بين اذربيجان والدول الأخرى، كذلك تم انشاء خط سكك حديدي يمتد بين اذربيجان - جورجيا - تركيا، تم توقيع عقد جديد للتطوير المستقبلي لحقل «أزيري-تشيراج-غونيشلي» في قطاع النفط. بالاضافة الى العديد من مشاريع خطوط انابيب الغاز - تم الانتهاء بنجاح «خط انابيب جنوب القوقاز»، ومشروع «شاه دنيز-2» و«خط انابيب الغاز عبر الأناضول TANAP». حيث ان هذه المشاريع تعمل على توسيع علاقات اذربيجان تجاريا واقتصاديا وحضاريا وربطها مع العالم الخارجي.

وبالتوازي مع قطاعي النفط والغاز تعتبر تنمية القطاعات غير النفطية بما في ذلك البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات ذات اولوية لاستراتيجية التطوير الوطني، حيث يجري تطوير وبناء البنية التحتية لطرق جديدة، وسكك حديد، وموانئ بحرية ومطارات، بالاضافة الى اساطيل الطائرات، والسفن، ووسائل النقل البري، والتي تجرى زيادتها وتحديثها على نحو ملحوظ كاسهام واضح في تنشيط مسارات النقل بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، اما في مجال الاتصالات فتعتبر اذربيجان متقدمة بشكل كبير في وسائل مواصلاتها، وتعد الان في مصاف الدول الرائدة، من حيث معدل الاستخدام الهاتفي، والحاسوبي، واستخدام الانترنت، ويكمن الهدف الاستراتيجي في تحسين وضعية اذربيجان كمركز تواصل اقليمي.

ان صناعة ونسج السجاد من اقدم وأكثر الفنون شهرة في جمهورية اذربيجان بالاضافة الى فن النقش والزخرفة والاعمال المعدنية، وان المصادر التاريخية تزخر بالاشارات الى المستوى العالي لصناعة السجاد ذي الجودة العالية في اذربيجان والذي يتم تصديره الى دول مختلفة من العالم، كما وأن قطع السجاد الرائعة وفنون صناعة السجاد التي ابدعتها النساء الحرفيات الاذربيجانيات تعرض الان في اكبر المتاحف العالمية.

أذربيجان بلد يمتلك ارثا ثقافيا وحضاريا متنوعا عريقا وقد شكل هذا الأرث اساسا راسخا لبناء دولة حديثة تمتلك كل مقومات التطور والتقدم بحيث اصبحت نموذجا يحتذى بين دول منطقة اسيا من حيث التعايش والتكامل بين مختلف الثقافات والقوميات التي شكلت في النهاية نسيجا اجتماعيا واحدا داخل المجتمع الأذربيجاني، وقد شهدت اذربيجان طفرة ثقافية علمية كبيرة على مر العصور ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

