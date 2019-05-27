مال وأعمال

أقامت شركة خدمات حقول الغاز والنفط «GOFSCO»، غبقتها السنوية للموظفين والشركاء والاعلاميين في فندق شيراتون الكويت حيث قام مبارك الهاجري - نائب الرئيس التنفيذي لادارة الأعمال للشركة باستقبالهم والتعبيرعن امتنانه لتفانيهم لعملهم واخلاصهم في واجباتهم طوال العام الماضي. والتقى مبارك خلال الغبقة بعدد من الصحافيين المتخصصين في القطاع النفطي وقطاع الغاز وأوضح لهم عن تقديره الشخصي لدعمهم ومساندتهم المستمرة طوال العام الماضي والحالي. وصرح مبارك الهاجري قائلاً: «يشرفنا تنظيم هذه الغبقة سنوياً على شرف موظفينا وشركائنا والاعلاميين الذين ندين لهم بما نحققه من نجاح معاً كفريق واحد يربطه نفس الهدف الواحد وتعد الغبقة السنوية فرصة مميزة للتواصل وتوطيد العلاقات في اجواء رمضانية تذكرنا بأهمية اثراء علاقاتنا الاجتماعية وتعزيز التواصل بين موظفي وادارة الشركة».

