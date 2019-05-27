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احتفلت «زين» بفعالية القرقيعان في صالة الشهيد فهد الأحمد بالدعية وسط أجواء رياضية وتراثية جميلة، وذلك استمراراً لتواجدها بشكل يومي في دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم ضمن رعايتها الماسية للنسخة الـ 40 من الدورة للسنة الرابعة على التوالي، والتي تأتي هذا العام تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذا الحدث الرياضي الرمضاني الأضخم من نوعه يأتي في إطار إيمانها البالغ بأهمية تشجيع المبادرات المختلفة التي تسهم في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث تقوم «زين» بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال دعمها المُباشر لمختلف الفعاليات الرياضية الكبرى وفي مقدّمتها دورة الروضان التي تحتل مكانة كبيرة في قلب الجمهور الكويتي ومُحبّي كرة القدم في الخليج.

وبينت «زين» أنه وفي إطار كون دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان مشروعاً كويتياً بحتاً وكون «زين» شركة وطنية كويتية رائدة، فلم تفوتنا الفرصة لإدخال الجانب التراثي والمحلّي ضمن فعاليات الدورة، حيث احتفلت زين مع الجماهير الحاضرة بفعالية القرقيعان من خلال توزيع الحلوى واستضافة الأغاني التراثية الشعبية الجميلة.

وأوضحت الشركة أن دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم تُعتبر الحدث الأبرز على الساحة الرياضية المحلية في الكويت خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، ويترقبها جمهور ومحبو رياضة كرة القدم في الكويت والخليج بشغف كبير نظراً لما تشهده من مستويات عالية من الاحترافية واستضافة أبرز نجوم كرة القدم على المستوى العالمي، حيث استضافت الدورة هذا العام كلا من النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، والنجم الإيفواري ديدييه دروغبا واللذين شاركا في مأدبة إفطار رمضانية خاصة أقيمت على شرفهما بتواجد عملاء «زين» ممن شاركوا في مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة، كما ستستضيف النجم الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم للعام 2018، والنجم البرتغالي لويس فيغو.

