مال وأعمال

تم تقييم أداء بنك الكويت الدولي «KIB» مؤخراً من قبل مجموعة BSI للتحقق من مدى التزام البنك بمعايير شهادة الأيزو 22301:2012 لادارة استمرارية الأعمال. ولقد استنتجت المجموعة أن «KIB» يستوفي جميع المتطلبات لمعايير الأيزو، ليحصل بذلك نظام البنك لاستمرارية الأعمال من جديد على شهادة الأيزو ولمدة الأعوام الثلاثة القادمة، أي حتى عام 2022. أثبت تقرير مراقبة الأداء عدم وجود أي نقص في المعايير، بالاضافة الى تأكيده على نجاح نظام استمرارية الأعمال في «KIB»، والذي تعنى به ادارة المخاطر في البنك، في تحقيق النتائج المرجوة منه. يذكر أن «KIB» قد حصل لأول مرة على شهادة الأيزو 22301:2012 في العام 2013، وتم اعادة اعتمادها في العام 2016 والآن في عام 2019. ويبقى «KIB» البنك الوحيد في الكويت الذي حصل على شهادة الأيزو تقديراً لادارة المخاطر السباقة في محاولتها ونجاحها في الحفاظ على نظام استمرارية الأعمال. عبّر مدير عام ادارة المخاطر في البنك، فيروز نوراني، عن مدى سعادته وامتنانه لحصول «KIB» من جديد على اعتماد شهادة الأيزو، قائلاً: «نحن نسعى دائماً الى الحفاظ على نظام قوي وفعال لادارة استمرارية الأعمال وخطة لادارة الأزمات بما يضمن امكانية استمرار خدماتنا وعملياتنا الرئيسة بفعالية وسلاسة في حال حدوث أي خلل. وان اعادة منح «KIB» شهادة الأيزو يعكس مدى التزامنا بتقديم الخدمات المصرفية المتميزة للعملاء في جميع الأوقات، حتى أثناء الأزمات».

كما أشاد نوراني بجهود الادارة التنفيذية وجميع العاملين في «KIB» والذين أظهروا مدى فهمهم لسياسات واجراءات العمل في البنك، الى جانب معرفتهم بدورهم الوظيفي ومشاركتهم بشكل جيد في عملية التدقيق واستعدادهم لاحتمال حدوث أي أزمة أو تعطل في الأعمال، حيث اسهم جميع الموظفين في معالجة التطورات ومناقشة الخيارات الهادفة الى تعزيز مختلف العمليات المصرفية والخدمات في جميع الأوقات. هذا وقد أثنى تقرير الأيزو على الدور الفعال لادارة البنك التنفيذية في ضمان التنفيذ الناجح والاستعداد لجميع الاجراءات والعمليات في جميع الأوقات. وأضاف نوراني أن «شهادة ISO 22301: 2012 لادارة استمرارية الأعمال هي شهادة في سجل البنك في توفير خدمة عملاء ممتازة مع الحفاظ على المعايير المقبولة دولياً في جميع الأوقات.

يذكر أن هذه الشهادة الدولية تم تطويرها لتحقيق استمرارية الأعمال ومساعدة الشركات على ضمان استمرارية أعمالها في الظروف الاستثنائية، وبناءً على ذلك فان الالتزام بمعايير شهادة الأيزو 22301:2012 يهدف لحماية المؤسسات من الكوارث الكبرى أو الحوادث البسيطة التي قد تعطل سير العمل، وذلك من خلال توفيرها خططاً فعالة للطوارئ وادارة الأزمات بشكل صحيح، كما يذكر أن مؤسسة المعايير البريطانية هي واحدة من أكبر هيئات اصدار الشهادات في العالم وهيئة المعايير الوطنية في المملكة المتحدة التي تنتج معايير فنية ومراجعات وتقدم شهادات للشركات وتطبق معايير نظام الادارة. تساعد هذه المعايير الفنية على تحسين الأداء وتقليل المخاطر وتحقيق النمو المستدام.

