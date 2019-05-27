مال وأعمال

اختتم فريق بنك الكويت الوطني مشاركته في الموسم الخامس من برنامج تحدي الابتكار الذي نظّمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع مركز التعليم التنفيذي في كلية أندرسون لادارة الأعمال بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. ويهدف البرنامج الذي تم اطلاقه أول مرة في العام 2015 ويمتد على مدار أربعة أشهر الى تطوير وتنمية القدرات البشرية الابتكارية في القطاع الخاص وتعزيز ثقافة الابداع والنمو المعرفي لتحويل اقتصاد الكويت الى اقتصاد قائم على المعرفة.

وخلال فترة البرنامج قدم فريق الوطني مشروعه والذي تضمن خدمة مصرفية مبتكرة، حيث تمت مناقشة المشروع مع ادارة البنك وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الكويت صلاح الفليج، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني ومدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان وقيادات أخرى من البنك.

ويعد برنامج تحدي الابتكار من البرامج التي توفر حاضنة تسهم في تحفيز قدرات المتدربين على الابداع من خلال وضع حلول ابتكارية للتحديات التي تواجهها البنوك في طبيعة العمل المصرفي.

ويشمل البرنامج العديد من المحاور من بينها: بناء القدرات التنظيمية للابتكار، توليد نماذج تجارية جديدة، تنفيذ الابتكار، فكر التصميم، وتصميم العروض القّيمة.

ويتمحور البرنامج حول تحديات واقعية يقدمها كل فريق تكون بحاجة الى عنصر الابتكار للتعامل معها وتطويرها ويتم استكشاف هذا التحدي خلال كل مراحل البرنامج حيث تقوم الفرق بتطبيق ما تعلمته على مشاريعها الابتكارية النهائية.

كما تقوم الفرق بالعمل على تحديات الابتكار لديها مع الالتزام بتسليم مخرجات محددة، ويطلب منها تقديم كل المخرجات المتفق عليها قبل المشاركة في وحدة العمل النهائية والمشاركة في مزيج من الزيارات لمواقع شركات الابتكار وحضور محاضرات ملهمة.

