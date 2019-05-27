مال وأعمال

اشار تقرير كامكو حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية في الربع الأول الى تراجع اجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.7 في المئة في الربع الأول من العام 2019 ليصل الى 17.0 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في الربع الأول من العام 2018. وشهدت جميع البورصات الخليجية، باستثناء سوقي الكويت ودبي، تراجع الأرباح المسجلة في الربع الأول من العام 2019. في حين شهدت بورصة البحرين اعلى معدل تراجع في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 20.8 في المئة، حيث بلغ 485.4 مليون دولار، كما جاءت في المركز الثاني بعد السوق السعودية من حيث اعلى معدل تراجع في صافي الأرباح بالقيمة المطلقة. أما بالنسبة لصافي أرباح الشركات السعودية في الربع الأول من العام 2019، والتي تشكل حوالي 36.9 في المئة من اجمالي الأرباح الفصلية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية، فقد تراجعت بنسبة 9.2 في المئة وصولاً الى 6.3 مليارات دولار. أما على صعيد قطاعات السوق، تمكنت ثلاث من أصل خمس قطاعات كبرى، بما في ذلك قطاعات المواد الأساسية والبنوك والسلع الرأسمالية من تسجيل تراجعاً ثنائي الرقم في الربع الأول من العام 2019، الأمر الذي ساهم في انخفاض اجمالي الأرباح الفصلية المسجلة في البورصات الخليجية عن تلك الفترة. من جانب آخر، شهد قطاعي البنوك والاتصالات نمواً احادي الرقم في ارباحهما المسجلة عن فترة الربع الأول من العام 2019.

وساهم قطاع البنوك بنسبة 58 في المئة من اجمالي أرباح الشركات الخليجية في الربع الأول من العام 2019. وشهدت الأسواق الخليجية الست ارتفاعاً في أرباح قطاع البنوك في الربع الأول من العام الحالي، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 9.1 في المئة، بقيمة اجمالية بلغت 10.0 مليار دولار وشهد قطاع البنوك في سوق دبي المالي اعلى معدل نمو على أساس سنوي على مستوى قطاع البنوك الخليجي في الربع الأول من العام 2019 بنمو بلغت نسبته 17.4 في المئة في صافي الربح، تبعه السوق السعودي بنمو بلغت نسبته 9.1 في المئة. وسجلت أكبر ثلاثة بنوك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهي بنك قطر الوطني وبنك أبو ظبي الأول والبنك الأهلي التجاري نمواً في الأرباح بنسبة 4.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.

