مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية لشركة الأرجان العالمية على توزيع 5% أرباحاً نقدية من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. كما تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة الأرجان العالمية العقارية هيثم الخالد، ان الأرجان استمرت في تطوير خدماتها التشغيلية من خلال أصولها الحالية ومشاريع تحت التطوير. في عام 2018، سجلت الشركة أداءً تشغيليا أفضل في مشاريعها الحالية، وأدخلت مشاريع تجارية فريدة من نوعها. كما تجسد جميع مشاريعنا السكنية والمتعددة الأغراض، طوال مراحل التطوير والتشغيل، شعار الأرجان المعتمد «الحياة كما تحبها». لقد عمل الفريق بجهد لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لحياة عملائنا من خلال هذه التطورات، ولدعم بيئة حضرية مستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا».

وقال ان أحد أهم انجازات شركة الأرجان في عام 2018 افتتاح أحدث وجهاتنا التجارية، أرجانيا فهو مجمع ذو تصميم فريد بارز في المنطقة من خلال مساحاته ونافوراته في الهواء الطلق، بعيداً عن الكتل الصناعية المحيطة بمنطقة الشويخ.

=كما تستمر الأرجان بتطوير مشاريع توفر حلولاً مستدامة للسوق العماني من خلال شركة الأرجان تاول الاستثمارية التابعة لها.

فقد سجلت الأرجان مبيعات ايجابية لمشاريعها في سلطنة عمان في عام 2018، وخاصةً في تلال القرم، حيث بيعت معظم الشقق والمنازل في المشروع. ومن بين النجاحات الرئيسية للشركة تم التصديق على الاتفاقية الخاصة بمجمع النخيل المتكامل السياحي، و مضت الشركة قدما في مرحلة التصميم والتصريح كجزء من توسعنا الجغرافي نحو المغرب، والذي تم الاعلان عنه في عام 2018، بدأت الأرجان بالتصميم المعماري للحصول على تصاريح البناء اللازمة لمشروع مجمع المعاريف الكائن في الدار البيضاء. كما تبلغ قيمة المشروع حوالي 100 مليون دولار و يتم تمويله من قبل مساهمين كويتيين و تملك الأرجان نسبة 35% من هذا المشروع.

من جهته أكد خالد المشعان، نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان في تصريح ألقاه خلال الاجتماع، أن التركيز الأساسي في الشركة هو تقديم قيمة اضافية الى مجتمعاتنا. حيث نستمر في تطوير حلول مبتكرة توفر تجارب حياتية تتمحور حول متطلبات العملاء مضيفة قيمة أساسية للنسيج الحضري لمجتمعاتنا. هدفنا هو أن نبقى الشريك المفضل للمساهمين والمستثمرين والمؤسسات الاجتماعية، مع ضمان أن يبقى اسم الأرجان في المقدمة. والأهم من ذلك، أن نبقى ملتزمين بالوفاء بوعدنا لتقديم مشاريع و أفكار مستدامة مساهمة بشكل ايجابي في الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

