مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن استمراره للعام السابع على التوالي في تقديم خدمة مميزة وحصرية لعملاء البلاتينوم وعملاء المصرفية الخاصة تتضمن توصيل المبالغ النقدية التي يرغبون في الحصول عليها لتوزيعها كعيدية الى المكان المناسب لهم على ان يكون آخر موعد للتوصيل 02 يونيو 2019.

وقال مدير أول قسم التسويق حمد حاجي «ان المستهدفين من هذه الخدمة هم عملاء البنك من أصحاب حسابات البلاتينوم والخدمات المصرفية الخاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه ادارة البنك لهذه الفئة من العملاء حيث يمكنهم من خلال خدمة بوبيان كونسيرج الحصول على العيادي التى يرغبون فيها وبمختلف الفئات».

وأوضح حاجي «تأتي هذه الخدمة تحت اطار السعي المستمر للبنك لمنح عملائه خدمة بوبيان كونسيرج والتي تهدف الى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات بأعلى مستويات الراحة والرفاهية لتجعل حياتهم أسهل وتوفر لهم الوقت انطلاقا من شعار البنك «نعمل باتقان» والتي منها حجوزات السفر، والتوصيل من والى المطار، والمساعدة في استخراج تأشيرات الدخول للدول، وخدمات شراء وتوصيل الهدايا وخدمات التوصيل السريع والعديد منها.

