مال وأعمال

انتهي مجلس الوزراء من المناقشات حول مقترح مشروع سياحي وترفيهي يتضمن انشاء جزيرتين اصطناعيتين تخدما جسرالشيخ جابر، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بكلفة اجمالية تقديرية بنحو ملياري دولار،تمهيداً لاتخاذ قرار لتنفيذ المشروع بمناقصة بنظام الشراكة ومن المتوقع ان يتم الطرح قبل نهاية العام الحالي.

وكشفت مصادر ل « النهار» ان المشروع يحقق استثمارات عبر خدمات متنوعة حيث يمثل اقامة جزيرتين اصطناعيتين؛ الأولى قرب مدينة الكويت بمساحة 280 الف متر مربع، والثانية قرب مدينة الصبية بمساحة مماثلة، اضافة الى مبان حكومية تخدم الجسر، وهي الجزر التي يستهدف استغلالها من قبل الحكومة الكويتية لتنفيذ اكبر مشروع ترفيهي وسياحي في البلاد.

ولفتت الى انه سيتم طرح الجزر على مرحلتين؛ الأولى تشمل الجزيرة القريبة من مدينة الكويت، وسيتم طرحها لتنفيذ مشروع ترفيهي عليها، يشمل حدائق ومناطق العاب ضخمة، ومنطقة العاب مائية، بالاضافة الى مطاعم ومراكز تجارية، اما المرحلة الثانية فستشمل الجزيرة الأخرى القريبة من مدينة الصبية، وسيتم تنفيذ مشروع سياحي ضخم عليها يشمل فندقاً عالمياً، ومرافق تجارية وسياحية بأفضل تصاميم.

وقالت المصادر،سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر بتمويل هذا المشروع وتنفيذه حيث ان المشروع يمثل قيمة مضافة تنضم الى المرافق الترفيهية والسياحية الضخمة، حيث تطمح الحكومة في تحويل منطقة الصبية الواقعة في اقصى الشمال قرب الحدود العراقية، الى منطقة حرة ضخمة تربط الخليج بوسط آسيا وأوروبا، ويقام عليها مشاريع محورية واقتصادية.

ودشنت الحكومة جسرجابر مطلع الشهر الحالي ويمتد على طول 36 كيلومترا فوق البحر، ويعد رابع اطول الجسور في العالم ويربط الجسر، العاصمة بشمالها، ويعدّ جسر الشيخ جابر رابع اطول جسر بحري في العالم، فهو يختصر المسافة بين مدينة الكويت ومدينة الصبية في شمال البلاد لأقل من الثلث، ويخفض زمن عبور السيارات لمدينة الصبية من ساعة ونصف الساعة لأقل من 25 دقيقة فقط، وقد بلغت كلفة بناء هذا الجسر نحو 2.5 مليار دولار، ويشتمل على فتحة ملاحية يبلغ عرضها 120 متراً، بارتفاع 23 متراً لتسمح بمرور السفن الكبيرة المتجهة الى ميناء الدوحة.

