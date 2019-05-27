مال وأعمال

قالت مصادر استثمارية مسؤولة ان عدد الكويتيين المستثمرين في العملات الرقمية عاد للارتفاع مجدداً بعد موجة تراجع خلال العامين الماضين على اثر خسائر شديدة منيت بها العملات الرقمية.

ووفقاً لتقرير صادرعن شركة الابحاث الدولية كافي ان عدد الكويتيين الذين اشتروا العملة الافتراضية «بيتكوين» ارتفع منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية ابريل الماضي الى 9 آلاف متداول بارتفاع 50 في المائة عن الفترة ذاتها من 2018، وبمتوسط حجم محفظة استثمارية للفرد بنحو 15 الف دولار.

وأوضح التقرير ان هذا العدد يبقى اقل من المسجّل في عام 2017، خلال فورة هذه العملة حين بلغ 12 الف متداول كويتي.

وبيتكوين هي عملة الكترونية تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة اخرى للشراء عبر الانترنت او حتى تحويلها الى العملات التقليدية. حيث قام ساتوشي ناكاموتو بدمج العديد من الأفكار الموجودة في مجتمع سايبربانك عند انشاء البيتكوين.

وتأسس سوق بتيكوين كبورصة لعملة بيتكوين في شهر فبراير 2010 واول تعامل عالمي حقيقي باستخدامها حدث عندما تم دفع 10,000 بيتكوين مقابل بيتزا على منتدى بيتكوين. عند ذلك الوقت، سعر الصرف لشراء البيتزا كان حوالي 25 دولارا.

ولا يزال عدد الشركات التي تقبل بيتكوين في الزيادة، ففي يناير 2017، زاد عدد المخازن على الشبكة التي تقبل البيتكوين في اليابان 4.6 مرات. وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة بيتباي ستيفن بير ان معدل المعاملات للشركة قد تضاعف 3 مرات من يناير 2016 الى فبراير 2017.

والبيتكوين تكسب المزيد من الشرعية بين الشركات المالية القديمة فعلى سبيل المثال، اصدرت اليابان قانونا لقبول بيتكوين كطريقة دفع قانونية، وأعلنت روسيا انها سوف تقنن استخدام العملات الرقمية مثل بيتكوين.

