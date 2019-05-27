مال وأعمال

صدفة حدثت في فبراير 2018 عندما اعطى فريق من خبراء اختراق الشبكات الالكترونية يعمل لحساب الحكومة الأسترالية مهمة تجريبية للاجابة عن السؤال التالي: ما هو حجم الضرر الذي يمكنكم الحاقه اذا اتيحت لكم القدرة على النفاذ الى معدات شبكة اتصالات الجيل الخامس في دولة معادية؟ النتيجة كانت صادمة فالامكانات الهائلة لشبكة الجيل الخامس تستطيع تدمير اقتصاد بلد لو استخدمت لغير اغراضها.

فشبكة الجيل الخامس تتيح التواصل وبالتالي السيطرة على كل ما هو متصل بالانترنت من ابسط الأشياء كالهاتف المحمول، والكمبيوتر المحمول واللوحي، الى الثلاجة الذكية والتلفاز الذكي والاضاءة المنزلية الذكية. لتتوسع الى الأمور الأكثر خطر كالسيارات ذاتية القيادة، وشبكة الكهرباء والاتصالات والمياه وكل منشآت البنية التحتية المتصلة بالانترنت.

بدورها، اميركا تحشد حلفاءها لمقاطعة الصين والضغط على شركاتها وعلى رأسهم هواوي، لكن الأوروبيين مشتتون بين المخاوف الأمنية والأسعار التنافسية التي تعرضها هواوي.

بينما الصين تنكر قدرتها ونيتها على استعمال بنيتها التحتية في الاتصالات لغير اغراضها، كما انكرت من قبل تعطيل وارداتها من الفحم الأسترالي، لكنها لن تستطيع ان تنكر ان مؤسس هواوي هو ضابط سابق في الجيش الصيني، وأن الشركة تحظى بدعم سياسي منقطع النظير من بكين.

