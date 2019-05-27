مال وأعمال

ارتفع المؤشر العام للبورصة 0.23 في المئة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.31 في المئة، فيما انهى المؤشر الرئيس التداولات مُستقراً.

وتقلصت سيولة البورصة 23.8 في المئة الى 18.84 مليون دينار مقابل 24.71 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما انخفضت احجام التداول 15 في المئة الى 81.28 مليون سهم مقابل 95.57 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة البنوك بنسبة 0.63 في المئة، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات اخرى يتصدرها المواد الأساسية بنحو 2.31 في المئة.

وجاء سهم «رمال» في صدارة القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 17.87 في المئة، بينما احتل سهم «تسهيلات» صدارة القائمة الحمراء مُتراجعاً 10 في المئة.

وحقق سهم «بيتك» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.41 ملايين دينار مُرتفعاً 0.15 في المئة، فيما تصدر سهم «المدينة» نشاط الكميات بتداول 11.18 مليون سهم مُرتفعاً 3.33 في المئة.

وأقرت عمومية الشركة الوطنية للتنظيف في اجتماعها الذي انعقد يوم الخميس الماضي، توصية مجلس الادارة بتوزيع 5 في المئة ارباحاً نقدية للعام الماضي، بواقع 5 فلوس لكل سهم، وبقيمة 1.163 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، ان الأرباح تستحق للمساهمين المُقيدين بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق في 18 يونيو 2019، على ان يتم توزيع الأرباح بتاريخ 23 من ذات الشهر.

وأعلنت شركة المدار للتمويل والاستثمار توقيعها عقد تسوية مرتبطة بمستحقات احد دائني الشركة بمبلغ 1.5 مليون دولار، ما يعادل 456 الف دينار.

