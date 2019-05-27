عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن بلاده عرضت توقيع معاهدة بعدم الاعتداء مع دول الخليج المجاورة. وأكد ظريف خلال لقائه نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد امس أن لدى طهران رغبة ببناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج وقال إن إرسال الولايات المتحدة قوات إلى الشرق الأوسط بعد اتهام طهران بالوقوف وراء الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة أمر «خطير للغاية وتهديد للسلام الدولي».

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي دعم بلاده لإيران في مواجهة العقوبات الأميركية معربا عن وقوف العراق إلى جانب إيران واستعداده للوساطة بين طهران وواشنطن.

وأكد وزير الخارجية الايراني أن بلاده ستتصدى لأية حرب تشن عليها. وقال ظريف في مؤتمر صحافي بعد اختتام اجتماع مع الحكيم في مقر وزارة الخارجية ببغداد «لدى إيران رغبة في بناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج ونحن نطلب من البلدان الاوربية المشاركة في الاتفاق النووي الالتزام بتعهداتهم، وأن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي».

من جهته، أعلن الوزير العراقي أن بلاده ستلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وأوضح قائلا «نقف مع جارتنا إيران وسنكون وسيطا بين الطرفين». وتابع «نعتقد أن الحصار الاقتصادي على إيران ليس مفيدا» وصرح الحكيم بأن العراق يعمل على تجنب وقوع الحرب بين أميركا وإيران ومواصلة الحوار مع جميع دول المنطقة وقال «تم بحث القضايا الثنائية وقضايا تتعلق بحفر شط العرب والمدن الصناعية ومتابعة ما تم التوصل إليه في هذا الجانب من اتفاقات والعلاقات الاقليمية والدولية وأهمية أن تكون المنطقة آمنة ومواصلة الحوارات السياسية بين البلدين».

وكان ظريف وصل إلى بغداد السبت حيث أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والرئيس برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي تناولت تطورات الأزمة بين أميركا وإيران.

وحذر عبد المهدي خلال استقباله ظريف من «مخاطر الحرب» مؤكداً أهمية «الأمن والاستقرار للمنطقة».

وخلال لقائه مع الحلبوسي امس أكد ظريف أن بلاده لا ترغب في أيِّ تصعيد عسكري وأنها على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار. وصرح الحلبوسي بأن العراق سيلعبُ دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن ولن يكون في أيِّ محور.

الى ذلك، قال الرئيس العراقي برهم صالح ان العراق يسعى إلى أن يكون نقطة إلتقاء بين الدول الشقيقة والصديقة وعامل استقرار في المنطقة.

وأضاف خلال استقباله ظريف «إن العراق حريص على تعزيز الوشائج مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعي لتعزيز العلاقات مع الجوار الإسلامي وعمقه العربي».

في غضون ذلك، بدأ مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أمس جولة خليجية ستقوده الى الكويت وعُمان وقطر، وسيجري عراقجي مباحثات حول آخر المستجدات على الساحة الخليجية في ظل التوترات بين طهران وأميركا، وفقا لوكالة «فارس» الإيرانية. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد أن زار وزيرا خارجية قطر وعُمان إيران وأجريا محادثات في طهران حول ما يجري في منطقة الخليج.

